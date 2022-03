Mundo Guerra na Ucrânia: os jovens ucranianos que abandonaram os estudos para lutar

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Jovens relataram que receberiam três dias de treinamento básico e depois iriam para a linha de frente. (Foto: Reprodução)

Enquanto milhões de ucranianos fogem do seu país em razão da guerra, um grupo de jovens se voluntariou em um centro de Kiev para lutar.

A maioria deles estava no final da adolescência e tinha acabado o ensino médio não fazia muito tempo. Eles relataram que receberiam três dias de treinamento básico e depois iriam para a linha de frente – ou muito perto dela.

Maksym Lutsyk, um estudante de biologia de 19 anos, disse que não estava intimidado por se tornar um soldado de uma guerra depois de menos de uma semana de treinamento.

Ele passou cinco anos entre os escoteiros e disse ter aprendido não apenas habilidades para se locomover na mata, como também algum treinamento com armas. Maksym tinha 10 anos quando o conflito militar da Ucrânia com os separatistas pró-Rússia começou, em 2014.

Ele se juntou ao amigo Dmytro Kisilenko, de 18 anos, que estudava economia na mesma universidade.

Dmytro disse: “Eu me acostumei com minha arma. Aprendi a atirar, como agir no combate e também muitas outras coisas que serão muito cruciais na luta com os russos”. Ele riu, como se achasse difícil imaginar o que havia pela frente.

Maksym parecia mais alerta, sério, menos como um estudante descontraído.

“Eu me sinto muito mais confiante do que antes, porque adquirimos conhecimento suficiente em táticas, artes marciais, emergências médicas e como fazer algo no campo de batalha.” Brincando só em parte, ele diz querer ver a bandeira ucraniana hasteada no Kremlin.

