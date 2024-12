Inter Gurias Coloradas: confira os novos reforços anunciados pelo Inter para a equipe feminina

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2024

A contratação mais recente foi Letícia Debiasi, zagueira de 21 anos. (Foto: Reprodução)

O Inter vem anunciando nos últimos dias uma série de reforços para a sua equipe feminina de futebol. A contratação mais recente foi Letícia Debiasi, zagueira de 21 anos. A atleta teve experiência em clubes como Botafogo, Brasil de Farroupilha e Chapecoense, e assinou com o Colorado até dezembro de 2026. Natural de Machadinho (no Nordeste gaúcho), a jogadora terá sua primeira experiência profissional no Rio Grande do Sul. No time carioca, desempenhou papel fundamental na conquista da Copa Rio e do Campeonato Carioca Sub-20.

Outro reforço anunciado para as Gurias Coloradas é Jordana Soares, meio-campista de 24 anos. Ela assinou contrato por dois anos com o Inter, que vai até dezembro de 2026. A atleta iniciou sua carreira no Bahia, onde se destacou no cenário nacional. Na última temporada esteve no Botafogo. Joana conquistou a Copa Rio de 2024 e o Campeonato Baiano de 2021.

Já a centroavante Anny Marabá, 22 anos, assinou contrato de dois anos, até dezembro de 2026. Ela começou sua trajetória no futebol pelo Paysandu em 2019 e ganhou destaque na base do Vasco da Gama, chegando ao profissional da equipe. A artilheira passou uma temporada no Flamengo, retornando ao Vasco em 2023. Em 2024, Anny estava no Atlético Mineiro e anotou 7 gols em 16 jogos.

Também na frente da equipe, a atacante Paola Pereira da Silva, de 21 anos e proveniente do Santos Futebol Clube, assinou com o Inter até dezembro de 2026. Com trajetória profissional que inclui passagens pela Ferroviária, São Paulo, Atlético Mineiro e Santos, a atleta tem em seu currículo conquistas significativas, tais como o Campeonato Brasileiro Sub-18, o Campeonato Mineiro (2022) e a Copa Paulista (2024).

Baixas

Em outra frente, o Inter informou que a atleta Analuyza não fará parte do elenco das Gurias Coloradas para a próxima temporada. O clube também comunicou que a zagueira Carla optou por seguir novos desafios e também não fará parte do elenco em 2025.

