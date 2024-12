Inter Inter encaminha a venda do atacante Gabriel Carvalho para clube saudita

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2024

Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O Inter está próximo de negociar uma promessa com o futebol árabe. A diretoria encaminhou a venda do atacante Gabriel Carvalho para o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. Segundo informações da ESPN, o clube saudita aceitou a contra-proposta do Internacional e vai desembolsar 25 milhões de dólares (R$ 155 milhões na cotação atual) pelo atacante de apenas 17 anos.

Mesmo se o negócio for concretizado, o técnico Roger Machado vai poder contar com Gabriel Carvalho até agosto de 2025, quando o atacante completa 18 anos.

Revelado na base do próprio Internacional, a promessa estreou no profissional no dia 16 de junho, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Gabriel Carvalho contribuiu com uma assistência na derrota por 2 a 1.

Em sua primeira temporada como profissional, o atacante foi acionado 26 vezes e contribuiu com um gol e uma assistência.

Gurias Coloradas

Em outra frente, o Internacional chegou a um acordo para anunciar a meio-campista Rafaela Cristina Silva Pereira, mais conhecida como Rafa Mineira, de 29 anos. A atleta estava no São Paulo, mas ganhou destaque na Ferroviária, onde iniciou a sua carreira e ficou mais de 10 temporadas no clube paulista.

Rafa coleciona grandes títulos como duas Libertadores, uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Brasileiros. A mineira chega ao Internacional para reforçar o meio de campo das Gurias Coloradas. O contrato com o Clube será de uma temporada, até dezembro de 2025.

Inter encaminha a venda do atacante Gabriel Carvalho para clube saudita

2024-12-28