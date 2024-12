Inter Inter se prepara para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

Colorado é o segundo maior campeão da história da competição.

O Inter entra nos últimos dias de preparação antes de embarcar para Guarulhos (SP), onde disputará a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A viagem está marcada para o dia 2 de janeiro, e a estreia na competição será no dia 4, contra o América (SE).

Desde a segunda quinzena de novembro, após o encerramento das competições do segundo semestre, a equipe tem se dedicado exclusivamente aos treinos voltados para a Copinha. As atividades foram realizadas no CT Alvorada e, em alguns momentos em uma academia, em Porto Alegre, para adaptação ao gramado sintético — o mesmo utilizado na cidade sede do Grupo 29. Além disso, o Colorado realizou uma série de amistosos para ajustar os aspectos técnicos e táticos.

Segundo maior campeão da história da competição, ao lado do Fluminense, com cinco títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020), o Colorado está no Grupo 29, junto com Flamengo-SP, Barra-SC e América-SE.

Confira a tabela da primeira fase:

Inter x América (SE): 04.01 | 15h;

Barra (SC) x Inter: 07.01 | 13h;

Flamengo (SP) x Inter: 10.01.

