Mundo “Há chance considerável de Trump morrer na prisão se não voltar à Casa Branca”, diz ex-promotor federal

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Trump pode cumprir serviço comunitário: recolher lixo das ruas e fazer limpeza de pichações. (Foto: Reprodução)

Um ex-promotor federal disse que há uma “chance considerável” de Donald Trump morrer numa prisão se não vencer a eleição presidencial deste ano, por conta dos muitos casos judiciais pendentes contra o republicano. Sem a imunidade do cargo, ele teria que enfrentar processos que poderiam gerar penas até o fim da sua vida.

A declaração foi dada por Harry Litman, que atuou durante o governo Bill Cliton, ao ex-senador Al Franken, em podcast na última quarta-feira (5).

“Se ele não vencer, terá uma chance considerável de morrer na prisão”, disse Litman. “Se ele não vencer no dia 5 de novembro, esses casos estarão prontos para serem apresentados”, completou ele.

Segundo o ex-promotor, se Trump vencer as eleições, provavelmente usará sua autoridade sobre o Departamento de Justiça para fazer desaparecer processos criminais contra ele e usará o cargo de presidência para evitar um processo no caso das eleições estaduais de 2020 na Geórgia.

Trump já foi condenado por 34 acusações criminais de fraude empresarial no seu caso de ocultação de dinheiro em Nova York, envolvendo sexo com a estrela pornô Stormy Daniels. Ele apelou da condenação, mas deve ser sentenciado em julho. Ele pode pegar até quatro anos de prisão pelas acusações. Neste caso, o republicano ficaria preso em Rikers Island, penitenciária em Nova York que tem fama de violenta e apresenta condições insalubres.

Trump pode cumprir serviço comunitário: recolher lixo das ruas e fazer limpeza de pichações. Litman previu que o juiz Juan Merchan condenará Trump a alguns meses de prisão pelas acusações de fraude, embora ele potencialmente não teria que cumprir a pena durante anos, enquanto o recurso tramita.

Os outros três casos que Trump enfrenta incluem um processo federal baseado no Distrito de Columbia por fraude eleitoral e as ações de Trump em torno da invasão do Capitólio, em Washington, de 6 de janeiro de 2021, um caso federal com sede na Flórida por manipulação indevida de documentos confidenciais e obstrução dos esforços do governo para recuperá-los, e o caso do estado da Geórgia sobre as tentativas de anular as eleições de 2020.

Pesquisa eleitoral

Institutos de pesquisa dos Estados Unidos mediram nessa semana a reação dos eleitores à condenação de Trump pela Justiça, em 30 de maio. Mesmo condenado, ele concorrerá com o atual presidente dos EUA Joe Biden, do Partido Democrata, nas eleições de 5 de novembro. Ambos estão praticamente empatados nas pesquisas, com diferença de 0,3% para Trump, segundo média obtida pelo RealClear Politics, que agrega diferentes pesquisas sobre a disputa eleitoral.

De maneira geral, a intenção de voto não se alterou de forma impactante com a decisão da Justiça. Analistas informaram à imprensa americana, porém, que qualquer pequena variação pode ser decisiva para o resultado final, porque os dois candidatos estão muito próximos.

2024-06-08