Há quase cinco meses em casa devido à pandemia do coronavírus, Silvio Santos não deve voltar a gravar seu programa no SBT tão cedo

Há quase cinco meses em casa, devido à pandemia da covid-19, Silvio Santos não deve voltar a gravar seu programa no SBT tão cedo. O apresentador de 89 anos, que pertence ao grupo de risco da doença, chegou a anunciar para a equipe que o seu retorno aos estúdios só acontecerá quando uma vacina contra o coronavírus estiver disponível. Com isso, ele também não vai apresentar este ano o Teleton, campanha que arrecada fundos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

Esta será a primeira vez que o dono do Baú ficará fora do programa, exibido pela emissora desde 1998. A informação é do colunista Flávio Ricco, do DIA e do portal R7. A participação de Silvio, mesmo de casa, está descartada. O SBT ainda estuda uma forma de realizar o show deste ano, que ainda não tem data definida, seguindo todas as medidas sanitárias de segurança, como distanciamento entre os convidados.

Apesar do isolamento desde o início da crise de saúde mundial, Silvio Santos não parou de trabalhar. Ele se comunica diariamente com os funcionários por telefone e não se cansa de fazer mudanças na programação do SBT. Prova disso são as recentes alterações de horário do ‘Triturando’, a punição a Lívia Andrade – que ficou dias na ‘geladeira’ por falar mal da Igreja Universal – e a decisão de acabar com o ‘Fofocalizando’.

Enquanto Silvio não retorna aos estúdios, a emissora tem exibido reprises de seu programa.

Polêmica

Na manhã de ontem, o nome do dono do SBT foi parar na lista dos assuntos mais comentados do Twitter. Uma reportagem de agosto de 2019 circulou nas redes sociais ligando Silvio a um esquema de lavagem de dinheiro. Tratava-se da delação do operador financeiro Adir Assad, detido na Operação Lava-Jato. A postagem fora de contexto gerou confusão e fez parecer que a investigação era atual. Mas era notícia velha mesmo. Internautas também chegaram a acreditar que o apresentador tinha morrido.

Em depoimento à Lava-Jato, Adir afirmou que lavou milhões de reais para o Grupo Silvio Santos (GSS) por meio de contratos fraudados de patrocínio esportivo. No entanto, o delator não menciona especificamente Silvio Santos, mas aponta um sobrinho dele, Daniel Abravanel, e o uso da empresa que comercializa a Tele Sena. Na época, a assessoria do GSS disse em nota “desconhecer o teor da delação”.

Série

No dia 12 de dezembro, Silvio vai completar 90 anos. A permanecer o cenário de pandemia, as comemorações devem se limitar ao círculo familiar. Nada de festa na emissora. A crise de saúde também afetou o projeto do Grupo Fox que, em parceria com a produtora Gullane Filmes, fará uma série em 16 episódios sobre a vida do apresentador. O elenco tem o ator José Rubens Chachá, escolhido para interpretar o dono do Baú dos 50 aos 80 anos; Leona Cavalli, como Iris Abravanel, mulher do “patrão”, e Wagner Santisteban, que viverá o cabeleireiro Jassa, amigo de Silvio.

Anunciada há dois anos, a produção não avançou. Está tudo parado por causa da pandemia, e o futuro da série é incerto.