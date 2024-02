Tecnologia Hackers da China e Rússia usam o ChatGPT para criar ataques cibernéticos

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Desde que a OpenAI lançou o ChatGPT, especialistas têm se preocupado com a possibilidade de essas ferramentas virarem armas. Foto: Reprodução Hackers da Rússia e China usam ChatGPT e outras ferramentas da OpenIA. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Hackers que trabalham para países como China e Rússia usaram os sistemas da OpenAI para a criação de ataques cibernéticos, de acordo com pesquisa divulgada pela própria empresa e pela Microsoft. As empresas acreditam que a pesquisa, publicada em seus sites, documenta pela primeira vez como os hackers ligados a governos estrangeiros estão usando inteligência artificial (IA) generativa em seus ataques.

Mas, em vez de usar a IA para gerar ataques exóticos, como temiam alguns membros do setor de tecnologia, os hackers a utilizaram de maneiras mundanas, como redigir e-mails, traduzir documentos e depurar códigos de computador, disseram as empresas.

“Eles estão apenas usando-a como todo mundo, para tentar ser mais produtivos no que estão fazendo”, disse Tom Burt, que supervisiona os esforços da Microsoft para rastrear e interromper grandes ataques cibernéticos. A Microsoft investiu US$ 13 bilhões na OpenAI, colocando as duas empresas como parceiras próximas no mundo dos negócios.

No relatório, as companhias documentam como cinco grupos de hackers com vínculos com a China, Rússia, Coreia do Norte e Irã usaram a tecnologia da OpenAI. As empresas não informaram qual tecnologia foi utilizada. A startup disse que encerrou os acessos após saber sobre o uso.

Desde que a OpenAI lançou o ChatGPT em novembro de 2022, especialistas em tecnologia, a imprensa e as autoridades governamentais têm se preocupado com a possibilidade de os adversários transformarem essas ferramentas poderosas em armas, buscando maneiras novas e criativas de explorar vulnerabilidades. Como em outros aspectos da IA, a realidade pode ser mais subestimada.

“Será que a IA está fornecendo algo novo e inovador que está acelerando um adversário, além do que um mecanismo de busca melhor poderia fazer? Não vi nenhuma evidência disso”, disse Bob Rotsted, que dirige a inteligência de ameaças à segurança cibernética da OpenAI.

Ele disse que a OpenAI limitou o local onde os clientes poderiam se inscrever para criar contas, mas que os culpados sofisticados poderiam evitar a detecção por meio de várias técnicas, como mascarar sua localização.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/hackers-da-china-e-russia-usam-o-chatgpt-para-criar-ataques-ciberneticos/

Hackers da China e Rússia usam o ChatGPT para criar ataques cibernéticos

2024-02-15