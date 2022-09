Leandro Mazzini e Walmor Parente Hackers em ação

Por Leandro Mazzini | 29 de setembro de 2022

Setores de grande importância da política nacional têm sido alvo de hackers durante o período eleitoral. Segundo a pesquisa “Global Threat Hunting System” realizada pela NSFOCUS, entre 1º de julho e 31 de agosto ocorreram cerca de 225 mil ataques a sites de agências de notícias e governamentais, instituições educacionais e operadoras de comunicação. Para se ter ideia do avanço dos ataques, no mesmo período, em 2021, foram rastreadas cerca de 150 mil invasões. Entre os alvos dos ataques estão o site do Governo Federal, 16 prefeituras e a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Em relação aos Estados mais afetados, o Rio de Janeiro concentrou 36,71% das ameaças, seguido pelo Espírito Santo, com 35,51%.

Os pidões

A situação está tão tensa nas tesourarias dos partidos nos Estados que grandes empresários do País, tradicionais doadores de campanhas, estão fugindo dos candidatos que insistem em fazer até 10 ligações por dia nos celulares. Um CEO da Av. Faria Lima, de São Paulo, revela à Coluna que desligou o aparelho nos fins de semana – quando a persistência é melhor – e chegou a sair do Brasil como desculpa para não doar. Os pidões são do mesmo partido político.

Balela Air 2

Como se não bastasse o preço das passagens aéreas nas alturas, como noticiado pela Coluna, os cancelamentos de voos também estão em alta. Levantamento realizado pela AirHelp mostra que, somente em agosto, 1, milhão de passageiros foram afetados por atrasos e cancelamentos nos aeroportos do Brasil, somando 15,4% dos transportados. Do total de passageiros afetados, 87,2 mil têm direito à indenização pelos transtornos com atrasos e cancelamentos, ou seja, um em cada 77 passageiros.

Radiografia do asfalto

O brasileiro tem o costume de levar o veículo para fazer manutenção apenas quando apresenta problemas – o que é um risco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, falha ou defeito mecânico estão entre as principais causas de acidentes de trânsito. De janeiro a agosto, foram registrados 1.770 acidentes com 36 mortes. No mesmo período de 2021, foram aproximadamente 1.800 sinistros e 34 óbitos. Nestes sete meses avaliados, mais de 150 mil motoristas foram multados nas estradas federais.

Fator Nordeste

Os quatro candidatos à presidência da República melhor avaliados nas pesquisas eleitorais já investiram mais de R$ 3,3 milhões em anúncios no Google e Youtube direcionados ao Nordeste. As ações de marketing são espelho dos índices de votos de cada um na região. O presidente Jair Bolsonaro (PL) é o que mais gastou proporcionalmente para público nordestino até o momento, com 32,5% do total em anúncios. Lula (PT), que lidera as pesquisas no Nordeste, investiu menos: 23,5%.

Na janela

O movimento #BusãoLivre, que nasceu nas redes sociais em 2021 com objetivo de democratizar o tansporte rodoviário, lançou uma Carta Compromisso para coletar assinaturas dos candidatos as eleições 2022. Ao assinar, ele(a) se compromete com o fim do circuito fechado e a abertura do mercado. Já passaram de 30 adesões de 11 partidos diferentes.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

