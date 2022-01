Geral Helicóptero com 300 quilos de cocaína é apreendido pela Polícia Federal em São Paulo. Quatro pessoas foram presas

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Quatro pessoas foram presas, entre elas, o piloto e os sujeitos que deram apoio em solo para reabastecimento e retirada da droga. (Foto: PF/Divulgação)

A PF (Polícia Federal) apreendeu na tarde desta sexta-feira (21) um helicóptero transportando aproximadamente 300 quilos de cocaína. Os policiais federais receberam informações de que uma aeronave estaria fazendo diversos pousos e decolagens suspeitos em área de plantação de cana, na região de Rancharia (SP).

Após diligenciarem e identificar o local, os policiais federais, contando com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo, abordaram a aeronave, vindo a encontrar a quantidade de droga.

Quatro pessoas foram presas, entre elas, o piloto e os sujeitos que deram apoio em solo para reabastecimento e retirada da droga.

A ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia Federal em Presidente Prudente (SP), para lavratura do flagrante.

Gerente do tráfico

Já a Polícia Militar prendeu um homem, de 26 anos, que atuava como gerente do tráfico de drogas, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. A detenção ocorreu na madrugada desta sexta-feira (21), na Estrada do Carneiro, no Jardim Elizabeth.

Uma equipe da Força Tática do 30º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizava patrulhamento quando o autor, que tinha uma bolsa em suas mãos, tentou fugir ao perceber a presença policial.

O suspeito foi acompanhado e detido pelos militares, e dentro da bolsa foram localizados dois tijolos e um pedaço de maconha, 299 porções de crack e 45 frascos com lança-perfume, além de dois rádios comunicadores e R$ 1 mil em espécie.

Questionado, o homem confessou que estava atuando no tráfico de drogas e tinha a função de gerente. Ele foi preso em flagrante e os entorpecentes apreendidos para perícia, assim como o restante dos objetos e dinheiro.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas no 1º Distrito Policial da cidade, onde a prisão preventiva do autor foi solicitada.

400 quilos de maconha

Na tarde da última quinta-feira (20), a Polícia Militar paulista apreendeu, mais de 400 quilos de maconha, que foram encontrados em um carro interceptado na Rodovia Jorge Bassil Dower, no município de Rancharia.

Os trabalhos foram realizados por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, do 2º Batalhão de Polícia Rodoviário, que estava em patrulhamento no âmbito da Operação São Paulo Mais Seguro.

Os militares deram sinal de parada a um veículo Honda HRV, com placas de Guarapari (ES), mas o motorista desobedeceu. Foi realizado acompanhamento e o carro encontrado próximo ao km 99 em meio ao canavial.

Durante vistoria, foram localizados 490 tabletes de maconha, que totalizou 402,160 quilos, além de dez tijolos de skunk, que somaram 5,380 quilos. Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à perícia.

