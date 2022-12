Esporte Herói da Argentina, o goleiro Martínez provoca Mbappé na comemoração do título

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

O goleiro levou uma bebê de plástico com uma foto do atacante da França. Foto: Reprodução/Redes Sociais O goleiro levou uma bebê de plástico com uma foto do atacante da França. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Herói da Argentina na conquista da Copa do Mundo do Catar, o goleiro Emiliano Martínez aproveitou a comemoração do título mundial para provocar Kylian Mbappé. Durante a comemoração em Buenos Aires, o goleiro levou uma bebê de plástico com uma foto do atacante da França. A ação viralizou nas redes sociais.

No entanto, não foram todos os atletas que participaram da provocação, como Lionel Messi, que atua no PSG com Mbappé. Di María e Paredes, que também jogaram com o craque na equipe francesa, ficaram quietos.

Apesar das provocações, o camisa 10 da França teve uma grande partida na decisão da Copa do Mundo. O jogador foi o segundo a marcar um hat-trick em uma final da maior competição de futebol (o primeiro foi Geoff Hurst, na decisão de 1966 entre Inglaterra e Alemanha Ocidental, vencida pelos britânicos). No entanto, o feito do craque não foi suficiente para conquistar o bicampeonato de forma consecutiva.

O povo argentino foi às ruas para receber os tricampeões mundiais A delegação da Argentina aterrissou no aeroporto internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, às 2h23min (horário de Brasília) desta terça-feira. Com direito a homenagens dos funcionários do aeroporto e tapete vermelho, os campeões foram recebidos por muitos torcedores e jornalistas na chegada ao país. No Obelisco, cerca de 4 milhões de pessoas foram receber os atletas.

Polêmica

Eleito melhor goleiro da Copa do Mundo do Catar neste domingo (18), Emiliano Martínez, o Dibu, da Argentina, comemorou o feito colocando o troféu em frente de suas partes íntimas. O goleiro brilhou durante o jogo e também pegou um pênalti na final contra a França.

Em entrevista à rádio “La Red”, o arqueiro explicou que o gesto foi uma “resposta” às vaias dos franceses durante a final do Mundial. O jogo terminou empatado em 3 a 3, e os hermanos asseguraram o tricampeonato na disputa de pênaltis.

“Fiz isso porque os franceses estavam me vaiando, a soberba comigo não vai”, falou o goleiro após a premiação.

Dibu foi fundamental para a equipe de Lionel Scaloni durante toda a campanha, inclusive na grande decisão. Embora tenha sofrido três gols na final, dois foram de pênalti. O goleiro também protagonizou uma defesa à queima-roupa que poderia decretar a derrota da Argentina no minuto final da prorrogação.

O destaque argentino dedicou o título aos seus familiares: “[Dedico] À minha família, venho de um lugar muito humilde, fui muito jovem para a Inglaterra, quero dedicar a eles”, concluiu o goleiro do Aston Villa.

