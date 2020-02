Rio Grande do Sul Homem morre após colidir carro contra poste na BR-116, em Canoas

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2020

A vítima estava sozinha no carro Foto: Divulgação A vítima estava sozinha no carro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um homem de 39 anos morreu, no fim da noite de domingo (02), após colidir o Prisma que conduzia contra um poste no quilômetro 261 da BR-116, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 23h30min no sentido Capital-interior. O veículo, com placas de Canoas, ficou totalmente destruído. A vítima estava sozinha no carro.

