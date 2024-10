Rio Grande do Sul Homem morre um mês após ser agredido em rua de Santa Maria

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Crime foi registrado por câmera de segurança. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil gaúcha deve concluir em breve a investigação de um caso de agressão que terminou em morte na cidade de Santa Maria (Região Central do Estado). Registrado por câmera de segurança em uma rua do bairro Carolina, o incidente teve como vítima um homem de 43 anos, derrubado e atingido por pedrada na cabeça – ele faleceu no Hospital Universitário na quarta-feira (2), exatamente um mês depois do ataque.

Nas imagens estão João Augusto de Lima, uma mulher e outro indivíduo, que em seguida deixa o local. Eles parecem conversar normalmente, mas Lima passa a ser agredido por ela com socos e pontapés que o derrubam no chão. A mulher então pega uma pedra, desfere ao menos seis golpes na cabeça da vítima, já desacordada.

A suspeita tem 23 anos, fugiu da cena do crime mas foi identificada e capturada três semanas depois. Ela tem antecedentes por posse de drogas e cumpre prisão preventiva pela morte de Lima. A tendência é que seja indiciada por homicídio – o 55º na estatística oficial relativa à segurança pública na cidade. Trata-se do mesmo número registrado ao longo de todo o ano passado.

O outro homem que aparece nas imagens não teve envolvimento. Ele foi ouvido pela Polícia Civil e liberado, após esclarecer que o caso foi motivado por desentendimento entre agressora e vítima. Disse, ainda, que o trio se conhece “da rua”, onde seguidamente consumiam drogas.

(Marcello Campos)

