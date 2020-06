Acontece Hospital de campanha de Gravataí começa a funcionar nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

(Foto: Divulgação/ Santa Casa)

A partir desta quarta-feira (10), a cidade de Gravataí vai receber as instalações do hospital de campanha, montadas junto ao Hospital Dom João Becker (Rua Dr. Luiz Bastos do Prado). O local possui aproximadamente 400 metros quadrados, nos fundos da unidade hospitalar, e faz parte de uma das ações voltadas ao enfrentamento da Covid-19.

No ambiente haverá central de triagem, consultórios, sala de medicação, coleta de exames, posto de enfermagem e dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O hospital de campanha servirá como referência para todos os pacientes com sintomas gripais e respiratórios, na cidade.

A projeção é que a estrutura temporária seja mantida por um período de cinco meses, com custo estimado em até R$ 9,5 milhões. O valor, que será custeado pela prefeitura, compreende investimentos em equipamentos, mobiliários, recursos humanos, insumos hospitalares, exames e todas as despesas oriundas da prestação de serviço. A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, mantenedora e administradora do Hospital Dom João Becker, será responsável pela gestão do hospital de campanha. Todos os equipamentos de terapia intensiva que forem adquiridos ficarão, futuramente, como recurso disponível para o município.

