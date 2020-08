Na tentativa de recuperar pacientes em estado grave da Covid-19, em parceria com o Hemocs (Hemocentro Regional de Caxias do Sul), a equipe médica do Hospital Virvi Ramos realizou na noite da última quinta-feira (13), uma nova transfusão de plasma convalescente.

O 28° paciente beneficiado pelo tratamento é um homem de 52 anos, natural de Caxias do Sul. Ele tem histórico de hipertensão arterial e internou no dia 08 de agosto diretamente na UTI do Hospital Virvi Ramos. Desde então está intubado e respira com auxílio de ventilação mecânica, informou a prefeitura na sexta-feira (14).

A transfusão durou 20 minutos e foi concluída sem intercorrências. O paciente recebeu duas bolsas de plasma, de 199ml e 194ml cada. Os plasmas foram coletados pelo Hemocs. Os doadores são um homem de Caxias do Sul, de 32 anos, que doou em 08 de julho e estava há 92 dias convalescente e outro de Bento Gonçalves, que doou em 24 de julho, quando estava há 69 dias sem sintomas da doença.

Um paciente diagnosticado com a Covid-19 internado em Terapia Intensiva aguarda ainda compatibilidade de tipagem sanguínea para se beneficiar do tratamento de plasma convalescente. Nos demais casos, desde a primeira transfusão, ocorrida em 26 de maio, todos os pacientes diagnosticados com a Covid-19 que necessitaram de Terapia Intensiva no Hospital Virvi Ramos receberam plasma, sempre com consentimento de familiares. Oito já tiveram alta e estão em casa, sete faleceram e outros 13 seguem recuperação internados em setor clínico ou de Terapia Intensiva.

Candidatos

Até o momento, o Hemocs já recebeu mais de 80 candidatos, de cidades como Porto Alegre, São José do Herval, Caxias do Sul e Garibaldi. Alguns foram excluídos por não serem considerados aptos para o procedimento.

Também foram avaliados residentes de Bento Gonçalves, Canela, Rio dos índios, Paraí, Carlos Barbosa, São Sebastião do Caí, Boa Vista do Sul, Vacaria, Farroupilha, Imbé, Passo Fundo, Lajeado, Nova Prata, Veranópolis, Bom Jesus, Bom Princípio e Pelotas.

A seleção dos doadores de plasma é feita pelo Hemocs e passa por avaliação rigorosa. Para doar, as pessoas precisam ter entre 18 e 60 anos, Covid-19 confirmada por meio do teste PCR, e que estejam há mais de 28 dias recuperadas, sem sintomas e sem apresentar outras doenças infecciosas.

O Hemocs faz triagem e coleta dos interessados e as destina aos hospitais que tiverem protocolo de estudo para uso. Em Caxias do Sul, apenas o Virvi Ramos está habilitado até o momento.

As doações precisam ser agendadas pelos telefones (54) 3290-4543 e (54) 3290-4580 ou por meio do WhatsApp (54) 984188487. O Hemocs atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min e aos sábados das 8h até 12h, na rua Ernesto Alves,2260, ao lado da UPA Central. As informações são da prefeitura de Caxias do Sul.