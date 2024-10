Colunistas Hospital paga fornecedor em 30 dias, mas IPE Saúde atrasa 90 dias

Por Flavio Pereira | 15 de outubro de 2024

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito tem promovido encontros de mediação entre IPE, hospitais e governo. (Foto: Divulgação/Rodrigo Rodrigues/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Está muito difícil a relação de hospitais prestadores de serviços aos beneficiários do IPE Saúde, o plano que atende aos servidores estaduais e seus dependentes. O presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Adolfo Brito (PP) tem promovido uma série de reuniões buscando mediar essa relação, mas após a oitava rodada, percebe-se que o quadro ainda é muito difícil. Um exemplo: o hospital de alta complexidade São Vicente de Paulo de Passo Fundo pede reajuste de 40% na tabela de diárias do centro cirúrgico, além de evolução no repasse relacionado à taxa de dispensação de medicamentos, de R$ 19 para R$ 350. A previsão é de impacto negativo nas contas de R$ 4,3 milhões em 2024. O diretor-geral do Hospital de Clínicas de Ijuí, Jeferson Machado Pereira, revelou que “pagamos fornecedores em 30 dias, e recebemos do IPE em 90”. Ontem, o presidente do legislativo conseguiu reunir os presidentes do IPE Saúde, Paulo Afonso Oppermann, da Fehosul (Federação dos Hospitais do RS), Cláudio Allgayer, o representante da Federação das Santas Casas, Cassiano Macedo e os dirigentes dos hospitais de Passo Fundo e Ijuí. Os dirigentes elogiam a mediação do presidente do legislativo Adolfo Brito, e reafirmaram ontem que acreditam em uma solução para o impasse.

IPE Saúde teve reforço nas receitas em 2023

Em 2023, o governador Eduardo Leite (PSDB) aprovou na Assembleia Legislativa um projeto de reestruturação do IPE. A proposta aumentou de 3,1% a 3,6% a contribuição dos servidores ao plano, em descontos que podem chegar a 12%, dependendo da idade do segurado. A medida também estabeleceu a cobrança por dependentes. Servidores públicos reclamaram do reajuste, afirmando que seus salários seguem defasados, e os hospitais afirmam que os repasses não cobrem os custos. Em 2023, médicos paralisaram o atendimento a segurados do plano em protesto.

Assembleia vota hoje projeto de incentivo ao esporte amador no RS

A Assembleia Legislativa deverá votar hoje o projeto de lei 418/23 que define diretrizes de incentivo para entidades que desenvolvem o esporte amador no estado. A proposta, do deputado Delegado Zucco (Republicanos), assegura linhas de crédito especiais, apoio financeiro, cessão de espaços públicos e outras medidas de incentivo ao esporte amador. O projeto cria o Selo de Qualidade no Esporte Amador para avaliar e qualificar as entidades do setor.

Lula não vem mais a Porto Alegre para inaugurar reforma do Salgado Filho

O Palácio do Planalto confirmou ontem o cancelamento da vinda do presidente Lula a Porto Alegre, para uma pré-inauguração da reforma da pista do Aeroporto Salgado Filho. A obra foi realizada pela Fraport, empresa privada, concessionária dos serviços do aeroporto. O cancelamento da vinda do presidente, suspende também a sua participação na campanha de Maria do Rosário (PT) à prefeitura de Porto Alegre.

Congresso em marcha lenta até 27 de outubro

Em Brasília, Câmara e Senado diminuíram o ritmo durante outubro para que parlamentares candidatos e envolvidos nas eleições municipais retornassem às suas bases eleitorais. O ritmo lento das duas Casas deve permanecer até o segundo turno, que ocorre no dia 27 de outubro.

Acusado de estupro da colega de bancada

A Justiça acolheu parecer do Ministério Público, que acusa Gilson Alberto dos Santos Gruginskie de estupro. Ele é suspeito de ter abusado sexualmente de sua colega Ariane Chagas Leitão, advogada e especialista em Direitos Humanos, durante confraternização da bancada do PT da Assembleia Legislativa, em sítio localizado na zona sul de Porto Alegre, em dezembro de 2022. O caso foi investigado pela 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM I). Em seu despacho, o juiz da 13ª Vara Criminal, Paulo Augusto Oliveira Irion disse: “a materialidade do fato e os indícios de autoria estão consubstanciados no teor da notícia de fato enviada ao Ministério Público pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, nas declarações da vítima em sede policial, bem como nos diversos documentos juntados ao IP, em especial no laudo de Avaliação Psíquica da vítima realizada pelo IGP”.

Após discurso e promessa de obras, agora o corte de recursos

Depois de muito discurso e promessas, agora o Governo Federal anuncia o corte de verbas de oito obras importantes para a infraestrutura do Rio Grande do Sul. Parte dos cortes de R$ 106, 2 milhões – R$ 74 milhões – serão usados para novos discursos do anúncio de manutenção, e novas obras em outros estados. No Rio Grande do Sul, os cortes do governo federal alcançam as seguintes obras federais:

– Duplicação da BR-290, que seria entregue até o fim de 2026, segundo promessa do presidente Lula: corte de R$ 41,99 milhões.

– Duplicação da BR-116, entre Pelotas e Guaíba, prometida para o final de 2025. Corte de R$ 39,42 milhões.

– Pavimentação da BR-285, nos Campos de Cima da Serra.

– Duplicação da BR-285 em Ijuí.

– Construção da nova ponte do Guaíba.

– Pontes ligando o Rio Grande do Sul com Argentina e Uruguai.

– Reforma de travessia em Uruguaiana.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

