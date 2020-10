Brasil Ibama determina que brigadas de combate a incêndios florestais retomem as atividades

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

A determinação foi expedida após liberação de recursos para o órgão Foto: Odair Leal/WWF Brasil A determinação foi expedida após liberação de recursos para o órgão. (Foto: Odair Leal/WWF Brasil) Foto: Odair Leal/WWF Brasil

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) determinou, em ofício nesta sexta-feira (23), que as brigadas de incêndios florestais “retornem para as suas respectivas atividades e operações a partir da presente data”.

O ofício é assinado pelo chefe do Centro Especializado Prevfogo/Dipro, Ricardo Vianna Barreto. A determinação foi expedida após liberação de recursos para o órgão.

Na quarta-feira (21), o Ibama havia determinado o recolhimento de brigadas de incêndios florestais a partir da meia-noite de quinta-feira (22). Em um segundo documento, o órgão falou em “indisponibilidade financeira” para fechar o mês de outubro.

Após o anúncio do Ibama, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o governo iria desbloquear os recursos necessários para a retomada das atividades das brigadas de incêndios florestais em todo o País.

