Em seu lugar entrou Ronaldo Fenômeno, que forma dupla de ataque com o astro argentino Diego Maradona, que morreu em novembro passado. O meio-campista responsável pela armação das jogadas é o atual técnico do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane.

No gol, Ibrahimovic escolheu Buffon. Na lateral direita entrou o brasileiro Maicon, enquanto que pela esquerda ele deu preferência a outro brasileiro: Maxwell. A dupla de zaga central é formada por Nesta e Cannavaro. O meio de campo é composto por Patrick Vieira, Nedved e Xavi.

“O Barcelona era um time de fenômenos, mas nos primeiros seis meses, por culpa do técnico, não me senti bem”, disse Ibrahimovic, alfinetando o treinador espanhol Pep Guardiola ao justificar a presença de Xavi em seu time.

CR7

O astro Cristiano Ronaldo recebeu no domingo (27) o troféu de melhor jogador do século XXI, entregue pelo Globe Soccer Awards, premiação organizada pelo Conselho de Esportes de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Em sua 11ª edição, o prêmio criou as categorias de “melhores do século” em 2020, cabendo ao craque da Juventus levar a melhor entre os jogadores. Ele já havia sido vencedor do prêmio de melhor jogador do ano em seis edições anteriores.