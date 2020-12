Esporte Técnico do Barcelona admite que o time está longe do título do Campeonato Espanhol

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, no empate com o Eibar. (Foto: Reprodução)

O técnico Ronald Koeman ainda não jogou a toalha. Mas reconhece que, nesta temporada, o Barcelona não deve estar na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Após empatar com o Eibar por 1 a 1 no Camp Nou, o holandês analisou o resultado frustrante e a distância para o líder Atlético de Madrid.

“Temos que ser realistas. É verdade que nada é impossível na vida, mas a distância para o Atlético de Madrid já é muito importante. Estamos falando de uma equipe que dá poucas opções aos rivais e é muito regular. Vai ser complicado”, disse Koeman.

O Barcelona tem 25 pontos, na sexta posição, com 15 jogos disputados. O líder Atlético de Madrid está com 32 pontos em 13 partidas e enfrenta o Getafe nesta quarta-feira (30), em casa.

Poupado, Lionel Messi desembarcou na Espanha depois de seis dias em Rosário, na Argentina, e assistiu ao empate com o Eibar das tribunas do Camp Nou. Com gestos de preocupação, ele não escondeu sua frustração com o 1 a 1. E Koeman reforçou como sua equipe perde a força ofensiva sem o camisa 10.

“Nunca se pode dizer que o Barcelona joga melhor sem Leo Messi, porque ele sempre faz a diferença. Não foi um resultado para dizer que ele fez falta. Sem ele, é difícil fazer gols e cometemos muitos erros. Em geral, fizemos um bom jogo, mas tivemos dificuldade para fazer gols”, avaliou Koeman.

O técnico holandês evitou culpar o jovem zagueiro Araújo pela derrota. O defensor cometeu uma falha e perdeu a bola para Kike Garcia no lance que originou o gol do Eibar. No entanto, Koeman ressaltou que essa foi a única finalização ao gol do time visitante.

“Não vou culpar Araújo, porque todo mundo pode cometer falhas, mas é evidente que cometemos erros que nos custaram muito caro. Nesta ocasião, só chutaram uma vez no nosso gol e foi gol”, declarou.

O Barcelona tem o pior início de Campeonato Espanhol desde 2003, quando também venceu apenas sete jogos das primeiras 15 rodadas. O Barça volta a campo neste domingo (3), fora de casa, contra o Huesca, às 17h (de Brasília).

Resumo do jogo

Braithwaite desperdiçou uma cobrança de pênalti logo no início do jogo. Araújo falhou no começo do segundo tempo e o adversário saiu na frente, com o gol de Kike. Sorte que Dembélé evitou a derrota no Camp Nou.

O Barça é o time que mais pênaltis perdeu no campeonato: três no total (Griezmann, Messi e Braithwaite). É também a equipe que mais cometeu erros que geraram gols sofridos, com quatro no total.

O Eibar nunca ganhou do Barcelona. Parecia que isso aconteceria nesta terça-feira, mas o time acabou sofrendo o gol de empate de Dembélé. Pelo menos se afastou um pouco da zona de rebaixamento – distância é de dois pontos. Em 13 confrontos contra o Barça, o Eibar perdeu 11 e empatou dois.

