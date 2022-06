Mundo Idade mínima para a compra de armas semiautomáticas em Nova York sobe para 21 anos

Pacote foi assinado pela governadora do Estado, Kathy Hochul. (Foto: Darren McGee/Office of Governor Kathy Hochul)

O Estado de Nova York (EUA) proibiu a venda de armas semiautomáticas a menores de 21 anos, na tentativa de diminuir a violência após os recentes massacres de adolescentes em Buffalo e Uvalde, que deixaram 10 e 21 mortos (19 crianças), respectivamente, no últimas semanas.

Até agora, a idade mínima para adquirir essas armas era de 18 anos.

A governadora do Estado, a democrata Kathy Hochul, assinou nesta segunda-feira (6) um pacote de medidas aprovado em tempo recorde pelo parlamento estadual.

O texto também proíbe a venda de coletes à prova de balas e capacetes de proteção para pessoas que não exercem profissões que requerem esses apetrechos.

“A violência das armas de fogo é uma epidemia que está dilacerando nosso país”, disse a governadora, acompanhada pelos líderes da Câmara – que viabilizaram a aprovação do pacote – e por autoridades locais, como a promotora Letitia James.

Hochul pediu ao Congresso federal “liderar e tomar medidas imediatas” de prevenção significativas contra a violência com armas, considerando que se trata de um “problema nacional”.

Só no último fim de semana, 10 mortos e mais de 20 feridos foram contabilizados em uma série de tiroteios em todo o país.

De acordo com uma pesquisa da CBS News, a maioria dos americanos é a favor de regras mais rígidas sobre a posse de armas, com 81% apoiando a verificação de antecedentes de todos os potenciais compradores.

Discussão nacional

Diante da onda de violência por armas de fogo, o presidente Joe Biden, também democrata, atacou mais uma vez os republicanos que se opõem à restrição da venda de armas e lamentou o fato de lugares como escolas ou hospitais “terem se tornado campos de extermínio, campos de batalha”.

No domingo (5), o presidente voltou a dizer “Chega”. “Se não podemos proibir armas de assalto como deveríamos, devemos pelo menos aumentar a idade para 21” para comprá-las, tuitou.

A violência armada nos Estados Unidos matou mais de 18 mil pessoas até agora em 2022, incluindo mais de 10 mil suicídios, de acordo com o Gun Violence Archive.

Os incidentes mais graves até agora são o tiroteio em massa por um supremacista branco de 18 anos em um supermercado em Buffalo, no Estado de Nova York, em 14 de maio, no qual 10 afro-americanos foram mortos; e o tiroteio 10 dias depois em uma escola em Uvalde, no Estado do Texas, pelas mãos de um jovem de 18 anos que matou 19 crianças e duas professoras.

Em 2020, havia cerca de 393 milhões de armas de fogo em circulação nos Estados Unidos, mais do que a população do país.

