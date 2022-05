Porto Alegre Imperadores do Samba é a campeã da edição deste ano do carnaval de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2022

Escola desfilou na madrugada de domingo (8) homenageando os 250 anos da Capital. Foto: Divulgação A escola desfilou homenageando os 250 anos da Capital. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Divulgação

A Imperadores do Samba é a campeã da edição deste ano do carnaval de Porto Alegre. O resultado foi confirmado no começo da noite desta terça-feira (10), após interrupção na apuração devido a uma confusão no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte da Capital.

A escola desfilou na madrugada do último domingo (8), homenageando os 250 anos da Capital. Entre os destaques estavam carros alegóricos representando grandes palcos da cidade, como o Theatro São Pedro, o Anfiteatro Pôr-do-Sol e a Casa de Cultura Mario Quintana.

A escola vermelha e branca conquistou o 21º título, seguida pela Bambas da Orgia, em segundo lugar, e a Imperatriz Dona Leopoldina, em terceiro. Unidos da Vila do IAPI vai para o Grupo Prata no ano que vem.

No Grupo Bronze, a vencedora foi a Filhos de Maria, com Protegidos de Princesa Isabel em segundo, Mocidade Independente da Lomba Pinheiro em terceiro e Acadêmicos da Orgia em quarto lugar.

Confusão

O período de apuração de tensão. Cadeiras e mesas de plástico foram quebradas por integrantes de diferentes escolas. Fogos e rojões também foram estourados no local de apuração enquanto as notas eram anunciadas.

O prefeito Sebastião Melo lamentou a confusão nas redes sociais: “carnaval é expressão legítima da cultura popular. E cultura é paz, colaboração, entretenimento. Uma grande parceria viabilizou o carnaval da retomada neste ano em Porto Alegre. Acompanho com tristeza e lamento profundamente os episódios de violência que ocorrem na apuração”, escreveu no Twitter.

A previsão era de que o carnaval acontecesse entre os dias 18 e 20 de março, como parte das comemorações dos 250 anos da cidade. Porém, foi transferido para maio em função de um período mais crítico da pandemia.

