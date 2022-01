Mundo Incêndio atinge Parlamento da África do Sul, na Cidade do Cabo

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

Prédio tem três andares e o mais antigo foi construído em 1884. Foto: Reprodução

Um grande incêndio atinge e destrói a sede do parlamento sul-africano na Cidade do Cabo, na manhã deste domingo (2). No momento, as causas são desconhecidas e não há feridos.

O fogo ocorreu no terceiro andar do prédio e os relatórios iniciais indicaram que começou no espaço dos escritórios e se espalhou em direção a um ginásio, disse Jean-Pierre Smith, membro do comitê prefeito da Cidade do Cabo, responsável pela segurança e proteção.

“O telhado pegou fogo e o prédio da Assembleia Nacional também se incendiou”, disse um porta-voz da segurança da cidade, que pediu reforços no local. “O incêndio não foi controlado e há rachaduras nas paredes do prédio”, acrescentou.

O incêndio que estava se espalhando pelos andares do prédio começou por volta das 3h30 (GMT).

O edifício na Cidade do Cabo tem três andares, dentre as quais uma, o mais antigo, foi construído em 1884. As partes mais recentes datam das décadas de 1920 e 1980.

A Cidade do Cabo sofreu um grande incêndio em abril na Table Mountain, adjacente à cidade costeira, que destruiu tesouros da biblioteca da Universidade da Cidade do Cabo.

