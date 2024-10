Política Influenciadora Deolane Bezerra pede ao Supremo para não ser obrigada a comparecer à CPI das Apostas

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Defesa da influenciadora pede que seja garantido direito ao silêncio, em caso de depoimento Foto: Reprodução/Instagram . (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) para não ser obrigada a comparecer na sessão da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, no Congresso.

Caso ela continue sendo obrigada a ir ao colegiado, o pedido é para que seja garantido a Deolane o direito ao silêncio, para que ela não se incrimine. A influenciadora também pede para ser acompanhada por um advogado durante a CPI.

O depoimento de Deolane na CPI das Apostas Esportivas foi marcado para 30 de outubro. A presença dela é obrigatória. A defesa da influenciadora entrou com um habeas corpus no STF. O caso tramita em sigilo e o relator sorteado foi o ministro André Mendonça.

Deolane ficou presa por 19 dias em setembro e é alvo de investigação sobre crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

O presidente da CPI, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), disse na terça-feira (15) que a comissão aguarda os depoimentos de Deolane e do jogador Lucas Paquetá para decidir sobre novas oitivas.

A depender do depoimento do atleta, a comissão de inquérito poderá decidir sobre convocar outro jogador da Seleção Brasileira, o atacante do Botafogo Luiz Henrique. Já a oitiva de Deolane será decisiva para os senadores avaliarem a convocação do cantor Gusttavo Lima.

O cantor sertanejo foi alvo da Justiça na mesma operação que prendeu Deolane. A “Operação Integration” apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro. De acordo com Kajuru, a comissão deve ter foco na “materialidade” das informações nos depoimentos para evitar acusações sem provas.

A comissão foi instalada em 10 de abril e tem prazo de funcionamento até fevereiro de 2025, mas os trabalhos no Legislativo se encerram em 22 de dezembro para o recesso parlamentar.

