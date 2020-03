Notas Mundo Influenciadora lambe vaso sanitário de avião em “desafio do coronavírus”

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

A influenciadora digital Ava Louise chamou a atenção dos internautas ao publicar um vídeo no qual aparece lambendo a tampa de um vaso sanitário de um avião. “Desafio do coronavírus”, escreveu Louise no vídeo, publicado primeiro na plataforma do TikTok e, posteriormente, em seu perfil do Twitter. Louise recebeu vários comentários negativos de usuários da rede social.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo

Deixe seu comentário