Tecnologia Instagram agora sugere pausas no aplicativo

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Instagram tem sido fortemente cobrado pelos impactos da plataforma na saúde mental dos usuários. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio a uma enxurrada de publicações de amigos, influenciadores e lojas, é fácil se perder no Instagram – o algoritmo te leva de um lado para outro e, quando você se dá conta, passou horas navegando pela plataforma. Numa tentativa de amenizar os efeitos negativos da rede social, o Instagram lançou no Brasil um recurso de bem-estar que sugere pausas depois que você passou muito tempo imerso no feed do aplicativo.

A função, chamada de “Take a Break” (faça uma pausa, na tradução do inglês), havia sido lançada em dezembro em quatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. Segundo o Instagram, a ferramenta será liberada gradativamente aos usuários brasileiros a partir desta quinta-feira.

O novo recurso precisa ser ativado pelo usuário nos ajustes do aplicativo. Depois de acionado, ele envia lembretes para fazer uma pausa após determinado tempo na plataforma, como 10, 20 ou 30 minutos – esse intervalo também é definido pelo usuário.

Quando o limite de tempo é atingido, o app mostra uma tela com a frase “Que tal dar uma pausa?” e sugere que você pense em outras coisas para fazer, como respirar profundamente algumas vezes, escrever o que você está pensando, escutar sua música favorita ou fazer algo da sua lista de tarefas. Se mesmo com o aviso você quiser continuar navegando pelo app, basta clicar em “Concluir” que a janela será fechada.

Segundo o Instagram, a ideia da ferramenta é permitir que as pessoas tomem decisões conscientes sobre o tempo gasto na plataforma – a empresa afirma que o objetivo não é impor que essas pausas sejam feitas, mas sugerir que elas aconteçam visando o bem-estar. Em resposta à pressão para tornar a rede social mais saudável para crianças e adolescentes, o Instagram disse que mostrará notificações aos jovens sugerindo que eles ativem esses lembretes.

Para ativar o recurso, é preciso ir até o seu perfil e clicar no menu, localizado no canto superior direito. Depois disso, toque em “Sua atividade” e, em seguida, selecione a aba “Tempo”. Clique em “Definir lembrete para fazer pausas” e escolha a quantidade de tempo desejada. Por fim, aperte em “Concluir”.

Impressões

Nos últimos dias, o Estadão teve acesso à nova ferramenta. Apesar de a função ser mais um passo para melhorar o bem-estar na plataforma, ainda há um longo caminho a ser percorrido para mitigar os efeitos negativos da rede social.

O Take a Break é uma evolução de outro recurso da plataforma, que permite que você defina um limite de tempo diário de uso, somando todas as vezes que o app é aberto no dia – no meu celular, por exemplo, estabeleci o teto de 30 minutos e o Instagram me avisa quando eu ultrapasso esse tempo. Agora, a nova ferramenta limita o período ininterrupto que passamos rolando o feed, algo importante já que passar muitos minutos em seguida mergulhado no aplicativo é diferente de acessar a rede social um dia todo em momentos picados.

Se você quer controlar o tempo gasto no Instagram, é interessante usar esses dois recursos ao mesmo tempo, porque as funções se complementam: para um uso saudável da rede, vale a pena controlar tanto o uso ininterrupto como os vários acessos ao longo do dia. Além disso, como o app suga muito nossa atenção, quanto mais lembretes recebermos, melhor. Ambos os recursos podem ser ativados no mesmo lugar, na aba “Sua atividade”.

Nos testes realizados pela reportagem, a nova ferramenta traz uma melhoria em eficiência, principalmente pelo formato do lembrete. Enquanto o limite de tempo diário mostra um quadradinho na tela só com o aviso, o Take a Break exibe a mensagem em toda a tela do celular e sugere que você pense em outras coisas pra fazer – assim, fica mais difícil ignorar o recado e continuar usando o app.

O peso na consciência acaba falando mais alto: em um momento, quando o Instagram sugeriu que eu fizesse algo da minha lista de tarefas, lembrei imediatamente dos meus compromissos e tomei coragem para encará-los. O apelo psicológico da mensagem funciona.

Porém, o Take a Break não vai transformar o Instagram em um lugar saudável do dia para a noite. A função não atinge o centro do problema, que são os algoritmos da plataforma – perdemos a noção de tempo no aplicativo porque a tecnologia da rede social foi desenvolvida para prender nossa atenção.

Além disso, outras características do Instagram impactam a saúde mental das pessoas, como o aspecto visual de filtros e fotos esteticamente perfeitas. Um estudo da britânica Royal Society for Public Health, feito em 2017, foi pioneiro ao apontar que o app causa diversos efeitos negativos na vida de jovens, como mudança da percepção da imagem corporal e o chamado “fomo” – acrônimo em inglês para um medo constante de ficar por fora do que acontece no mundo.

Não é só uma questão de tempo: apenas 10 minutos na rede social já poderiam ser prejudiciais, principalmente para crianças e adolescentes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia