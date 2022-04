Tecnologia Instagram altera algoritmo e vai priorizar conteúdos originais de criadores

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O algoritmo da empresa deve dar mais relevância a posts que não são republicações de outros usuários. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na quarta-feira (20), o Instagram anunciou novos recursos na plataforma que, segundo a empresa, buscam dar maior visibilidade para criadores que produzem conteúdo original e exclusivo na plataforma. Em outras palavras, o algoritmo da empresa deve dar mais relevância a posts que não são republicações de outros usuários. As novidades foram apresentadas pelo diretor do Instagram, Adam Mosseri.

Além das mudanças no algoritmo, outras duas novidades também foram anunciadas na quarta. A primeira delas é a possibilidade de marcar produtos nos posts, função que estava liberada apenas para alguns usuários e agora se torna universal.

A outra mudança é uma nova ferramenta para gerenciar posts em que o usuário foi marcado. A partir de agora, será possível criar uma categoria dentro do seu próprio perfil para exibir posts em que você foi marcado. A função é voltada para perfis de marcas ou fotógrafos, por exemplo, que terão mais uma maneira de divulgar seus trabalhos.

Conteúdo original

No anúncio das novidades, o diretor do Instagram, Adam Mosseri, destacou o quão importante são os criadores de conteúdo original para a rede e que as mudanças buscam dar mais crédito e visibilidade para esses perfis.

“Criadores de conteúdo e influenciadores são incrivelmente importantes para o futuro do Instagram e nós queremos ter certeza de que eles estão tendo sucesso na plataforma e alcançando todo o crédito que merecem”, afirmou Mosseri. “Se uma pessoa posta algo que ela mesma criou, é necessário dar mais crédito a essa pessoa em relação a quem está apenas recompartilhando conteúdo”, acrescentou o diretor do Instagram.

Músicas

No final do mês passado, o Instagram liberou um novo recurso que permite compartilhar músicas por mensagens diretas (DM) na plataforma.

Quem receber uma música pela DM vai poder reproduzir uma prévia de 30 segundos por meio de parcerias firmadas com os serviços Apple Music, Amazon Music e, em breve, Spotify, diz o Instagram. Isso vai evitar que você tenha que sair da rede social e navegar até os apps de streaming de música.

Além disso, o Instagram trouxe para o Brasil outras atualizações que já circulavam em outros países. Agora, é possível responder mensagens diretamente do feed de notícias, permitindo que o usuário mantenha conversas enquanto espia fotos e vídeos na própria plataforma. Também há uma lista de contatos online, bem como inserir enquetes em grupos de amigos.

Outro recurso é enviar mensagens “discretas” a outros usuários: ao digitar @silencioso, não será enviada notificação alguma. O recurso foi lançado no início este ano pelo Instagram, mas está sendo anunciado somente agora. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia