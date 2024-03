Tecnologia Instagram: aplicativo agora permite editar mensagem, fixar conversas e mais; confira

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Os recursos incluem a possibilidade de editar as DMs em um intervalo de até 15 minutos. Foto: Reprodução

O Instagram, app disponível para Android e iPhone (iOS) lançou novas funções para as Direct Messages, ou DMs, como as mensagens no aplicativo são mais conhecidas. Os recursos incluem a possibilidade de editar as DMs em um intervalo de até 15 minutos e a opção de fixar até três conversas na parte superior da caixa de entrada. Na nova atualização, o app também possibilita salvar as figurinhas mais usadas nos chats, para que elas apareçam na parte superior da bandeja de stickers, facilitando o envio.

Apesar do anúncio oficial ocorrer apenas nesta segunda, alguns usuários já tinham acesso às novidades das DMs desde o início de fevereiro. Agora, os recursos devem chegar para mais perfis. As novidades se somam a outras ferramentas lançadas recentemente, como a de desativar a confirmação de leitura e novas opções de temas para quem gosta de colocar plano de fundo nas conversas do app. A seguir, veja mais detalhes sobre as novidades.

A função de editar uma mensagem de texto enviada no Instagram ajuda quem compartilhou uma informação com algum erro. Pode ser usada até 15 minutos após o envio e exibe a palavra “editado” logo acima para garantir que todos vejam que o conteúdo passou por alguma alteração. Vale destacar que não é possível ver as versões anteriores do texto. Para usar o recurso, já está disponível em outras plataformas da Meta, como o WhatsApp, basta pressionar o texto enviado e em seguida clicar em “Editar” no menu que vai aparecer na tela. Reescreva o texto desejado e toque em “Concluir” para a DM ser enviada com o ajuste.

Fixar conversas

Já a opção de fixar conversas é uma boa pedida para quem recebe muitas mensagens por dia e quer ter mais facilidade para acessar as DMs que julga mais importantes. O app permite fixar até três conversas na caixa de entrada. Para usar, basta pressionar um chat e selecionar a opção “Fixar”, na mesma listagem onde há “Excluir” e “Silenciar mensagens”.

Stickers favoritos

Outra novidade, a opção de salvar seus stickers favoritos, facilita encontrar as figurinhas para enviar nos chats. Basta manter o dedo pressionado no adesivo que deseja salvar e clicar na opção “Adicionar aos favoritos”. Em seguida, o ícone aparece na parte superior da bandeja de stickers.

Confirmação de leitura

Para quem gosta de mais privacidade, em fevereiro o Instagram também liberou a opção de desativar confirmação de leitura das mensagens, permitindo que o usuário leia a mensagem de alguém, a outra pessoa não veja o rótulo “visto” na conversa. Para ativar, o usuário deve acessar o menu, seguir para “Configurações e privacidade” e depois “Mensagens e respostas ao story”. Basta tocar em “Mostrar confirmação de leitura” e desativar clicando na bolinha que ficará na cor cinza.

Por fim, para quem gosta de chat personalizados com cores e imagens, vale testar os novos Temas do app, como “Amor”, cheio de corações e fundo cor-de-rosa, e “Pirulito”, que cria um degradê de roxo e rosa nas mensagens recebidas e enviadas.

Instagram: aplicativo agora permite editar mensagem, fixar conversas e mais; confira

