Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

Com esse update, os usuários poderão assistir vídeos praticamente em tela cheia enquanto rolam o feed da rede social. (Foto: Reprodução)

O Instagram está testando um novo modo de tela cheia para seu feed e mais uma atualização da sua barra de navegação. A mudança foi disponibilizada para “um número limitado de pessoas” e se assemelha ao estilo de timeline do TikTok.

Com esse update, os usuários poderão assistir vídeos praticamente em tela cheia enquanto rolam o feed da rede social. As opções de comentários e compartilhamento estarão sobre o conteúdo, a barra de navegação continuará aparecendo na parte inferior da tela e o logo do Instagram ficará flutuando na área superior com outras ferramentas.

Mark Zuckerberg comentou sobre o teste do modo tela cheia, dizendo que a Meta, que é dona do Instagram, “quer deixar mais fácil [para os usuários] descobrir conteúdo e se conectar com os amigos”. A visualização de fotos também deve ser adaptada a esse feed “full-screen”, já que, de acordo com o CEO da organização, o formato estático ainda é uma parte importante da plataforma.

No início de maio, mudanças já estavam chegando a alguns usuários com relação a esse feed ainda mais verticalizado e imersivo. Adam Mosseri, chefe da divisão Instagram, comentou sobre o teste em um vídeo que publicou na sua conta pessoal do Twitter e incentiva as pessoas a deixarem seu feedback.

A Meta está se esforçando para competir com o TikTok e sua ascendência entre os usuários de redes sociais. O foco na plataforma Reels foi intensificado no Instagram, e uma versão da mesma funcionalidade foi implementada no Facebook, que inclusive permite publicar os vídeos curtos pelo computador.

O Facebook também tem planos de mudar seu algoritmo com o objetivo de recomendar mais conteúdo, mesmo que não seja compartilhado por amigos – algo semelhante ao “For You” do TikTok.

