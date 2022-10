Tecnologia Inteligência Artificial recria voz de Steve Jobs, fundador da Apple

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

O fundador da Apple foi escolhido para estrear no podcast, que utiliza inteligência artificial para criar os diálogos. Foto: Apple/Divulgação O fundador da Apple foi escolhido para estrear no podcast, que utiliza inteligência artificial para criar os diálogos. (Foto: Apple/Divulgação) Foto: Apple/Divulgação

Morto em 2011, Steve Jobs, fundador da Apple e pai do iPhone, teve a própria voz recriada por uma inteligência artificial (IA), que colocou o empresário em “entrevista” com o apresentador Joe Rogan — também uma criação da IA. Em 2022, começaram a ficar mais populares as inteligências artificiais que replicam vozes humanas de forma natural.

“Queríamos ultrapassar os limites do que é possível atualmente na síntese de fala de última geração. Queríamos criar conteúdo que pudesse inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, e não há ninguém que inspirasse e impactasse o mundo da tecnologia mais do que Steve Jobs”, declarou o Podcast.ai, criador da voz.

Pela influência no mundo da tecnologia, o fundador da Apple foi escolhido para estrear no podcast, que utiliza inteligência artificial para criar os diálogos. A promessa dos autores é que o formato vá ao ar toda semana e traga análises aprofundadas de temas sugeridos pelo público.

“Seja você um entusiasta do aprendizado de máquina, queira ouvir seus tópicos favoritos de uma nova maneira ou ouvir vozes do passado trazidas à vida, este podcast é para vocês”, diz a descrição do projeto.

Para conseguir reproduzir a voz de Jobs, foram utilizados programas de renderização, usando gerador de vozes a partir de textos Play.ht e transcrições feitas com modelos de linguagens ajustados. “Por exemplo, o episódio de Steve Jobs foi treinado em sua biografia e todas as gravações dele que pudemos encontrar online para que a IA pudesse trazê-lo de volta à vida com precisão”, explica.

Darth Vader

As deep dubs, que utilizam vozes de famosos para criar informações falsas na internet, são um exemplo. Agora, outro exemplo veio à tona: a voz de Darth Vader na série de televisão Obi-Wan Kenobi, do Disney+.

A icônica voz do personagem de Star Wars, trazido à vida pelo ator americano James Earl Jones, atualmente com 91 anos, durante a primeira trilogia de filme, nos anos 1980, foi recriada por computador pelas mãos da startup ucraniana Reespeech para a nova série. As informações são de reportagem da edição de outubro da revista americana Variety.

A partir de 10 mil arquivos de áudio cedidos pelo estúdio Lucasfilm, a Reespeech trabalhou na voz de Jones, que concordou com o trabalho e supervisionou a criação – pela idade, o ator não consegue mais reproduzir os mesmos timbres de 40 anos atrás.

O feito é realizado por algoritmos, que vão “reunindo” diversos trechos de áudio para reproduzir a voz, timbre e tom do ser humano. No método, a principal sacada é permitir que palavras nunca antes ditas sejam proferidas pela pessoa, permitindo a criação de diálogos completamente novos.

