Inter Inter acerta com português Paulo Sousa como novo técnico para a próxima temporada

Por Leonardo Moll * | 24 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Treinador chega após trabalho na Seleção Polonesa Foto: Divulgação / Seleção Polonesa Foto: Divulgação / Seleção Polonesa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter já tem seu treinador para a temporada de 2022. O colorado acertou na tarde desta sexta-feira (24) com o português Paulo Sousa, que estava na seleção polonesa, e enfim, encerrou a novela por um novo técnico.

Com um contrato de dois anos no Estádio Beira-Rio, o treinador chega após um trabalho de pouco menos de uma temporada com a Seleção Polonesa. Por lá, apresentou números razoáveis, mas desentendimentos com o atual presidente da federação, Cezary Kulesza, podem ter pesado na saída do técnico.

Em 15 partidas, foram seis vitórias, cinco empates e outras quatro derrotas a frente da seleção europeia no ano de 2021.

Em seu currículo, Paulo Sousa também tem passagens por Leicester, da Inglaterra, Fiorentina, da Itália, e Bordeaux, da França. Esta será sua primeira oportunidade no futebol brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter