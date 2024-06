Inter Inter anuncia a venda do meia Maurício ao Palmeiras

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Atleta estava no Colorado desde novembro de 2020. (Foto: Ricardo Duarte/Arquivo Inter)

Após semanas de tratativas, a direção do Inter anunciou nessa quinta-feira (27) a venda do meia Maurício para o Palmeiras. O jogador paulista – que completou 23 anos no dia 22 de junho – teve o passe negociado por 7 milhões de euros (mais de R$ 40 milhões) pelo clube gaúcho, que detinha 50% dos direitos econômicos e terá participação em futuras transações envolvendo o atleta. O novo contrato é de cinco anos.

O retrospecto do então dono da camisa 27 colorada inclui 176 partidas (recorde na equipe atual) desde que desembarcou em Porto Alegre, em novembro de 2020, envolvido em uma troca com o Cruzeiro-MG pelo atacante William Pottker. Durante esse período, alternou-se entre a titularidade e a reserva, com 25 gols e 24 assistências (passes que resultam em rede estufada por colega), mas sem títulos. Também foi convocado para Seleção Brasileira pré-olímpica, que não se classificou para os Jogos de Paris, neste ano.

Ele (cujo nome completo é Maurício Magalhães Prado) já havia sido sondado pelo Alviverde meses antes, mas o negócio não evoluiu. Com um desfecho agora diferente, ele postou em sua conta na rede social Instagram uma mensagem de despedida: “Agradeço de coração por todos esses anos, com apoio, aprendizado, experiência e paixão. Obrigado, Inter!”. A direção colorada também publicou nota, no X (antigo Twitter), oficializando a venda e com um reconhecimento pelos serviços prestados.

De acordo com fontes ligadas aos bastidores do estádio Beira-Rio, o dinheiro chega em boa hora. A situação financeira do Saci foi impactada por prejuízos e perdas de arrecadação estimadas em cerca de R$ 35 milhões desde que o complexo da avenida Padre Cacique foi atingido pela enchente de maio (ainda não há uma previsão exata de quando o time voltará a atuar em casa).

