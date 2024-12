Inter Inter anuncia amistoso com a Seleção do México em janeiro, no Beira-Rio

No dia 16 de janeiro, o Colorado recebe os Mexicanos no Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter anunciou nesta segunda-feira (30) que fará um amistoso com a Seleção do México, em janeiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Em preparação para a Copa do Mundo de 2026, os mexicanos enfrentam o Colorado no dia 16 de janeiro.

A partida também será importante para que Roger Machado comece a preparação do elenco para a temporada de 2025.

Confira nota oficial

“No dia 16 de janeiro, o Clube do Povo viverá um momento histórico no Gigante: o Colorado enfrentará a seleção do México, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e no próprio México.

A partida também servirá para os comandados de Roger Machado se prepararem para os desafios de 2025. Mais informações sobre os ingressos ficarão disponíveis nos próximos dias. Fique atento aos canais oficiais do Sport Club Internacional.”

