Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2024

Gustavo Quinteros foi escolhido para comandar o Grêmio Foto: Divulgação/Vélez Último treinador estrangeiro no Tricolor foi Hugo de León. (Foto: Divulgação/Vélez) Foto: Divulgação/Vélez

Recém anunciado como substituto de Renato Portaluppi no comando do Grêmio, Gustavo Quinteros é o primeiro técnico estrangeiro a assumir o Tricolor desde 2005, quando foi comandado pelo uruguaio Hugo de León, ídolo gremista e campeão Mundial como jogador em 1983.

Os últimos anos, a presença de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro tem crescido. Desde 2019, com a ascendência do Flamengo sob o comando do treinador português Jorge Jesus, apenas seis clubes (dentre os times presentes do Campeonato Brasileiro deste ano, mais os quatro que subiram para a Série A em 2025) não tiveram nenhum estrangeiro no período: Fluminense, Vitória, Juventude, Criciúma, Atlético-GO e Mirassol.

O Grêmio saiu deste grupo com o anúncio do argentino naturalizado boliviano, Quinteros, ex-treinador do Veléz.

