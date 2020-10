A vaga para o cargo de vice de futebol ainda não foi assumida desde a saída de Alessandro Barcellos. Possíveis nomes foram indicados pelo Conselho de Gestão do clube. Marcelo Medeiros definiu a saída de Barcellos do Departamento de Futebol dois dias após a derrota por 1 a 0 no Grenal pela Libertadores. O presidente afirmou em pronunciamento que a decisão foi decorrente da assinatura de um documento de aliança entre Academia Colorada, Convergência Colorada e Inove Inter para as eleições do clube em 2020, sem seu conhecimento.