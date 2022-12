Inter Inter busca acerto por “xodó” de Rogério Ceni

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Alvo do São Paulo, David não marca desde março pelo Inter. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Inter e São Paulo buscam chegar a um acordo para que o atacante David, “xodó” do técnico Rogério Ceni, possa se transferir para o Morumbi. Isso porque as duas negociações entre as partes se complicaram após a diretoria do Tricolor encontrar resistência de alguns em defender a equipe gaúcha.

O clube gaúcho vinha mantendo duas linhas de negociações com os paulistas. Uma delas seria a ida do atacante para o São Paulo, com Igor Gomes liberado antecipadamente para o Inter. Mas, para o negócio sair, tudo passaria pelo acerto do meia com o Inter. Algo que esteve próximo de acontecer, mas que agora se complicou pelo surgimento de clubes portugueses interessados no futebol de Gomes.

A outra tentativa de negociação por David tinha “subido no telhado”. O volante Luan estava fora dos planos do técnico Rogério Ceni. Mas o jogador comoveu a comissão técnica pelo empenho nos treinamentos.

O técnico colorado Mano Menezes rejeitou qualquer outra opção de troca oferecida pelo São Paulo. Pelos Colorados há o receio de se repetir o “efeito Liziero”, quando o Inter liberou Patrick e viu o seu ex-jogador se tornar uma das principais peças no Morumbi, enquanto a “cria de Cotia” acabou pouco aproveitada e foi devolvida.

Davi, contratado a peso de ouro pelo Inter, teve desempenho abaixo do esperado no ano, com dois gols marcados e duas assistências em 38 partidas disputadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter