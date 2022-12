Inter Matteo, que joga no sub-20 do Inter, renova contrato com validade até 2024

11 de dezembro de 2022

Matteo está inscrito para disputar a Copa São Paulo em 2023.

Nome que atua desde 2021 na categoria Sub-20 do Internacional, o meio-campista Matteo renovou seu acordo junto ao clube colorado com validade até 2024. Além disso, ele também obteve valorização salarial com o intuito de facilitar as negociações com jogador, que é bem visto no Inter em relação ao potencial de crescimento.

Assim como aconteceu na temporada recém-finalizada, existe a expectativa de que o filho do ex-jogador Amoroso dispute a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Inter está no Grupo 24, com sede em Barueri, e divide a chave com Oeste, Fluminense-PI e Rosário Central-SE.

Em entrevista dada ao site oficial do Inter, o jogador de 19 anos de idade – que fez 29 partidas com quatro gols e uma assistência – assumiu que o término das tratativas resultou na renovação contratual, trazendo um caráter de maior tranquilidade para que ele siga buscando a evolução no Beira-Rio.

“Fico feliz e ainda mais motivado com a efetivação dessa situação contratual. Era algo que vínhamos conversando e que me deixa tranquilo para dar continuidade no meu trabalho e demonstra a confiança do Inter no meu futebol. Seguirei firme na preparação para a Copinha, para começar bem 2023 e fazer um grande ano”, disse o jogador.

