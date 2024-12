Inter Inter busca permanência do lateral Renê para 2025

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Renê deve renovar contrato com o Internacional até o final de 2025. (Foto: Reprodução)

Após finalizar a temporada com o futuro incerto, Renê deve permanecer no Internacional para 2025. Ao menos, é o que a direção Colorada buscou nos últimos dias. As conversas entre as partes se encaminham para a renovação contratual.

Renê iniciou a temporada como titular incontestável de Eduardo Coudet. Entretanto, começou a perder espaço com a chegada de Roger Machado e foi preterido por Alexander Bernabei. Apesar disso, a direção e a comissão técnica entendem que a permanência do lateral é essencial para a próxima temporada por diversos pontos.

O jogador de 32 anos tem uma grande liderança nos bastidores, que é um dos pontos positivos para a renovação de contrato. Além disso, a direção entende que o atleta está totalmente adaptado a Porto Alegre, ao clube e à realidade financeira, já que seu salário está dentro do que o Colorado busca pagar em 2025.

Apesar da renovação de Renê não ser uma unanimidade entre os torcedores, a direção entende que o jogador tem uma boa entrega em campo. O lateral-esquerdo viveu alguns momentos de incerteza na última temporada, admitindo que não sabia se renovaria seu contrato com o clube. A tendência é que o novo vínculo seja apenas até dezembro de 2025.

Outro ponto para a renovação de Renê é a não garantia da permanência de Bernabei. A negociação entre Internacional e Celtic, da Escócia, vive um imbróglio. Os escoceses não abrem mão de receber 5 milhões de euros (R$ 32,1 milhões na cotação atual) para negociar o jogador em definitivo.

