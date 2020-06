Inter Inter inicia 8ª semana de treinos e aguarda por pronunciamento do governador Eduardo Leite

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A segunda-feira (22) marcou o início da 8ª semana de treinos no Inter. Mas as atividades podem ser interrompidas a partir desta terça-feira. O clube ainda aguarda pelo pronunciamento do Governo do Rio Grande do Sul a respeito das restrições em Porto Alegre, que passará para o bandeiramento vermelho, considerada de risco alto, a partir do novo decreto no modelo de distanciamento controlado.

Mesmo com a nova classificação da capital gaúcha, há um otimismo que os treinos possam ser seguidos já que houve um aval por parte do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., que em pronunciamento, neste domingo, garantiu a possibilidade da realização das atividades nos clubes profissionais, seguindo os treinos físicos e individuais.

Na última semana, o secretário de Esporte e Lazer do RS, Francisco Vargas visitou as dependências do CT Parque Gigante para acompanhar os protocolos aplicados pelo clube. E o encontro foi visto de forma positiva pelos dirigentes colorados, que tinham a expectativa por poder avançar para os treinos coletivos.

Agora, o Inter aguarda pelo pronunciamento do governador Eduardo Leite a respeito da possibilidade de prosseguimento das atividades. Ainda para esta semana também é aguardada a posição do Comitê de Crise do Governo Estadual sobre a possibilidade de prosseguimento do Campeonato Gaúcho, previsto para iniciar no dia 19 de julho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

