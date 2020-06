Inter Inter divulga imagens da camiseta exclusiva lançada em campanha para sócios

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Sócios que aderiram à campanha poderão retirar o modelo a partir do próximo mês Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

O Inter iniciou a semana trazendo novidades especialmente aos sócios. O clube anunciou o modelo exclusivo de camisa produzida especialmente para contemplar os torcedores que apoiaram a campanha Estaremos Contigo. A ação teve como objetivo recompensar os associados que anteciparam e mantiveram em dia o pagamento de suas mensalidades, diante do período de pandemia. O modelo poderá ser retirada a partir do mês de julho.

De acordo com o clube, a campanha mobilizou mais de cinco mil torcedores, entre sócios anteciparam as mensalidades e novos integrantes do quadro social. A camiseta que será entregue foi criada pelo artista Gonza Rodríguez, tem na estampa um coração formado a partir do monograma do clube. O sócio ganhará dois patches exclusivos da campanha que podem ser aplicados sem custo em qualquer na loja oficial Inter Store. Confeccionada em todos os tamanhos, do bebê até as numerações maiores, tanto masculino quanto feminino.

Veja imagens do modelo:

Sócio(a), esta camisa é exclusiva pra ti! Símbolo da nossa soma, que sempre nos fez mais fortes. ❤️ Seja sócio, seja sócia: https://t.co/osve7VDelX #EstaremosContigo pic.twitter.com/tT6Z05WoFh — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 22, 2020

“Os sócios entenderam que este é um momento atípico, mas decidiram colaborar com o Inter. Em três semanas de campanha, tivemos um retorno muito positivo, e temos certeza que isso é apenas o começo. Muitos outros torcedores vão entender a importância de participarem deste momento. Precisamos que todos que tenham condições participem. A camisa é uma forma simbólica de dizermos muito obrigado, e pelo fato de não ser colocada à venda, é um registro inegável de quem esteve ao nosso lado agora, além do nome no monumento que será erguido”, declarou Nelson Berny Pires, vice-presidente de Marketing do Clube.

Para os torcedores que ficaram interessados, ainda há tempo para participar. A campanha Estaremos Contigo, lançada no começo de junho, segue até o dia 2 de agosto. A camisa com os patches poderá ser retirada a partir do começo do mês de julho, no Beira-Rio. Válido para o plano semestral ou anual. Todas as categorias participam da campanha.

Além da camisa, o torcedor também poderá ter seu nome eternizado em um monumento que será erguido no Complexo do Beira-Rio no próximo ano. Para terem direito aos dois benefícios, os atuais ou novos sócios devem se manter adimplentes por no mínimo seis meses (recebendo a camisa ao final do último pagamento).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

