Inter O Inter fechou a sétima semana de treinamentos com atividades técnicas e físicas

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

O técnico Eduardo Coudet comandou atividades técnicas e físicas dando sequência à preparação especial neste período sem jogos. (Foto: Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A sétima semana de treinamentos da equipe do Inter foi concluída na manhã de sábado (20), no CT Parque Gigante. O técnico Eduardo Coudet comandou atividades técnicas e físicas dando sequência à preparação especial neste período sem jogos.

Os jogadores se apresentaram a partir das 9h30min no centro de treinamento, divididos em pequenos grupos e seguindo os protocolos estabelecidos. A comissão técnica orientou os atletas em exercícios físicos, além de um trabalho de passe, cruzamentos e finalizações.

Neste domingo (21), o elenco ganha um dia de folga para retornar aos treinos nesta segunda-feira (22). O clube informou que a “equipe seguirá trabalhando forte visando a volta do futebol estadual, nacional e sul-americano”.

Retorno do Gauchão

Após a reunião entre a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) e o governo do Estado para a entrega do protocolo de retorno do Gauchão, os clubes aguardam uma definição de data para a volta do campeonato. O vice de futebol do Inter, Alessandro Barcellos, conversou com a Rádio Grenal na manhã de sexta-feira (19) e reforçou que os clubes do Estado precisarão se unir para a retomada dos jogos: “Vamos precisar ter uma união maior entre os clubes, para que não se tenha um disparate de alguns.”

Sobre D’Alessandro, que na semana passada apontou 2020 como seu último ano no futebol, Barcellos ressaltou que o clube tem conversado muito com o camisa 10, e tanto o Inter, quanto D’alessandro, estão aguardando o momento correto para definir seu futuro: “Ele está passando por um momento diferente da sua vida. Todos nós sabemos como ele se envolve e sempre se envolveu com as questões do clube. O D’Ale é importante para o time do Inter.”

