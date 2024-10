Inter Inter retorna aos trabalhos com foco total no Atlético-MG pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Thiago Maia retorna de suspensão e está disponível para atuar em próxima rodada do Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Inter Thiago Maia retorna de suspensão e está disponível para atuar em próxima rodada do Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O elenco do Inter retornou aos trabalhos nesta terça-feira (22), no CT Parque Gigante. O Colorado esteve em campo no último sábado (19), na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, com gol de Borré.

Roger Machado realizou um treino fechado e, junto com sua comissão, organizou atividades técnicas no gramado. O técnico terá o restante da semana antes de seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, que terá o retorno de Thiago Maia, voltando de suspensão.

O Inter enfrenta o Atlético-MG no próximo sábado (26), às 19h, na Arena MRV. A partida é válida pela 31° rodada do Brasileirão.

