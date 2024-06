Inter Inter vai a Bolívia para enfrentar o Real Tomayapo pela Sul-Americana

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Equipe de Eduardo Coudet enfrenta o time boliviano nesta terça-feira (4), às 21h30min, no estádio IV Centenário, em Tarija Foto: Ricardo Duarte/Internacional Equipe de Eduardo Coudet enfrenta o time boliviano nesta terça-feira (4), às 21h30min, no estádio IV Centenário, em Tarija (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após vencer o Cuiabá por 1 a 0 no último sábado(1) pelo Brasileirão, o Inter volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. A equipe de Eduardo Coudet enfrenta o Real Tomayapo-BOL nesta terça-feira (4), às 21h30min, no estádio IV Centenário.

A preparação para a partida chegou ao fim na manhã desta segunda-feira (3), em Itu (SP). O grupo fez um treinamento fechado, optando pela privacidade para realizar os últimos ajustes antes do confronto na Bolívia. O técnico Eduardo Coudet não terá três jogadores importantes à disposição. Rochet, Valencia e Borré estão com suas respectivas seleções e desfalcarão o time até o fim da Copa América.

A delegação colorada viaja no início da tarde desta segunda-feira para Tarija, na Bolívia. O Inter teve dois confrontos adiados na competição continental por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Depois de jogar contra o time boliviano, o Colorado enfrenta o Delfín-EQU no próximo sábado (8), buscando a classificação para a próxima fase da Sul-Americana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-vai-a-bolivia-para-enfrentar-o-real-tomayapo-pela-sul-americana/

Inter vai a Bolívia para enfrentar o Real Tomayapo pela Sul-Americana

2024-06-03