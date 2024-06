Porto Alegre Um em cada cinco servidores das escolas municipais foi diretamente atingido pela enchente, informa a prefeitura de Porto Alegre

Praticamente todas as 99 escolas próprias e as 219 parceirizadas foram atingidas. Foto: Seduc/Arquivo Praticamente todas as 99 escolas próprias e as 219 parceirizadas foram atingidas. (Foto: Seduc/Arquivo) Foto: Seduc/Arquivo

Pelo menos 1.395 servidores que atuam nas escolas municipais de Porto Alegre foram atingidos diretamente pela enchente de maio. O dado é resultado de um levantamento realizado pela Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação (Smed), que junto das direções escolares mapeou da situação dos servidores. São 1.049 servidores afetados que atuam em escolas de ensino fundamental e 346 das de educação infantil.

“Esse mapeamento é importante para que possamos pensar estratégias para retomada das aulas na nossa cidade. Contamos com um quadro competente de servidores e é por meio dele que garantimos o acesso à educação para nossos alunos. Qualquer decisão tomada em relação ao futuro das escolas perpassa por conhecermos esses dados”, afirma o secretário de Educação, Maurício Cunha.

Cerca de 75% das escolas próprias da Capital estão aptas para retomar às aulas. Além da recuperação das estruturas alagadas, a Smed pensa também em estratégias para recomposição das equipes. Praticamente todas as 99 escolas próprias e as 219 parceirizadas foram atingidas; 14 escolas próprias e 27 da rede conveniada foram total ou parcialmente alagadas, com registros de grande perda de infraestrutura. Com o recuo dos alagamentos foi possível acessar os prédios de 11 unidades e iniciar a limpeza em oito.

Aulas

Nesta segunda-feira (3), 77 escolas próprias e 140 conveniadas da rede municipal estão em aulas, o que corresponde a 80% das instituições. Ao todo, cerca de 50 mil alunos podem retomar às atividades.

