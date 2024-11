Inter Inter goleia o Bragantino por 4 a 1 e sobe ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2024

A três rodadas do fim da competição, Colorado ainda tem chances matemáticas de título. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter venceu em casa o Bragantino-SP por 4 a 1 na tarde desse domingo (24). Com o resultado, a equipe comandada por Roger Machado subiu para a 3ª colocação na tabela, com 65 pontos, além de chegar a 16 jogos sem derrota. O próximo adversário é o Flamengo, no Rio de Janeiro, dia 1° de dezembro (domingo).

O Colorado abriu o placar com Alan Patrick, de pênalti. Juninho Capixaba igualou para os visitantes. Coube a Rafael Borré, Wesley e Wanderson colocarem o time anfitrião novamente em vantagem, até chegar à goleada.

A manutenção do Inter no terceiro lugar depende, ainda, do desfecho do confronto entre Fortaleza e Flamengo, na noite desta terça-feira (26). Um tem 64 pontos e o outro 62, de forma que o ideal para o Colorado é um empate: nesse caso, o time cearense encostará nos mesmos 65 pontos do Inter mas em desvantagem no saldo de gols, enquanto a equipe carioca ficaria para trás, com 63.

O Brasileirão ainda promete muita emoção em sua reta final. Depois de encarar o Flamengo no dia 1º, o Inter terá pela frente nada menos que o Botafogo (4 de dezembro, no Beira-Rio), atual segundo colocado, com os mesmos 70 pontos do Palmeiras mas em desvantagens nos critérios qualificados. Já na última rodada, dia 8, enfrentará fora de casa o Fortaleza, hoje em quarto lugar.

A somente 5 pontos de distância do topo da tabela, o Inter ainda tem chances de levar a taça, após 35 anos de jejum na competição (a última vez foi no Tricampeonato de 1979). O desafio inclui vencer os próximos jogos e torcer por uma combinação favorável de tropeças dos demais integrantes do G4. Difícil, mas não impossível.

Duelo

O time da casa começou a partida atacando. Logo no primeiro minuto do jogo, após bola cruzada na área, Borré sofreu pênalti de Juninho Capixaba. Na cobrança, aos 4 minutos, Alan Patrick abriu o placar.

O Inter seguiu pressionando, mas o Bragantino conseguiu igualar o placar aos 19 minutos, com Capixaba. Lincoln cobrou escanteio pela esquerda, e o lateral esquerdo apareceu na primeira trave para cabecear.

Com bom volume de jogo, o Colorado assumiu a dianteira do placar novamente aos 27 minutos. Bruno Gomes cruzou na área, Borré dominou, girou e bateu forte para fazer o segundo gol.

Os donos da casa ainda seguiram no campo de ataque até o fim do primeiro tempo. Já o Braga tentou buscar o empate, mas sem assustar a equipe da casa.

O Inter iniciou o segundo tempo tentando ampliar a sua vantagem no placar. Aos 6 minutos, Borré recebeu dentro da área e finalizou. Cleiton defendeu, e a bola saiu para escanteio.

Aos 9, os visitantes responderam. Jadsom arriscou de fora da área, e a bola foi para fora.

Aos 23, o Colorado quase marcou o terceiro gol. Em um contra-ataque rápido, Gabriel Carvalho avançou em velocidade, entrou na área e chutou. Cleiton fez a defesa. No rebote, Borré quase conseguiu a finalização. A defesa do Bragantino desarmou o atacante no momento do chute.

Aos 29, Valencia, que substituiu Borré, acertou uma cabeçada na trave, após cruzamento na área. Um minuto depois, Wesley invadiu a área, driblou Pedro Henrique e bateu forte. A bola acertou a trave esquerda e saiu para fora.

Aos 33, Rômulo chutou forte de fora da área. Cleiton fez a defesa em dois tempos.

Aos 40 minutos, Wesley sacramentou a vitória colorada. Em escanteio pela direita, ele se antecipou na primeira trave e cabeceou para o fundo das redes.

Dois minutos depois, virou goleada. Wesley recebeu de Valencia e, na linha de fundo, cruzou para Gabriel Carvalho. O meia chutou mascado, e Wanderson desviou para marcar o quarto gol do Inter. Mais de 41 mil torcedores compareceram ao Beira-Rio nesse domingo ensolarado.

Ficha técnica

– Inter (4): Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabei; Fernando (Luis Otavio), Bruno Henrique (Rômulo), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick (Wanderson) e Wesley; Rafael Borré (Enner Valencia).

– Red Bull Bragantino (1): Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jhon Jhon e Lucas Evangelista; Lincoln (Vitinho Mota) e Vinicinho (Mosquera); Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

– Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos (FIFA) e Brígida Cirilo Ferreira (FIFA). Quarto Árbitro: Felipe Fernandes de Lima. VAR: Rodolpho Toski Marques.

