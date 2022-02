Inter Inter volta a decepcionar no Campeonato Gaúcho, com derrota de 3 a 2 para o São José-POA

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em terceiro lugar, Colorado tem pela frente o Grenal do próximo sábado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando no estádio do Passo D’Areia na noite deste domingo (20) pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter voltou a decepcionar a sua torcida, ao perder de virada para o São José-POA por 3 a 2. O placar manteve o Colorado em terceiro lugar na tabela (12 pontos), ao passo que os donos da casa deixaram a vice-lanterna, subindo do décimo-primeiro para o nono lugar na tabela.

A equipe visitante saiu na frente aos 35 minutos do primeiro tempo, com gol do volante Edenilson. Já na segunda etapa, Silas igualou para o “Zequinha”, Quejada ampliou e Cristino marcou o terceiro. Coube ao atacante Caio Vidal descontar, aos 42 minutos.

O próximo compromisso do Inter no torneio está marcado para as 19h do próximo sábado (26), com um Grenal no estádio Beira-Rio. Enquanto o Tricolor vem embalado pela goleada de 4 a 0 no sábado passado, já sob o comando de Roger Machado, o anfitrião entrará em campo com seu técnico Alexandre Medina pressionado pela campanha irregular até agora – duas derrotas, dois empates e duas derrotas (apenas uma nos últimos cinco jogos).

Resumo da partida



“Jogos disputados no gramado sintético do Passo D’Areia possuem um roteiro já conhecido”, mencionou o site do Inter ao descrever da partida. “O diferente tempo de bola do piso emborrachado transformou os primeiros 20 minutos em um laboratório de testes, onde os atletas buscam a melhor adaptação, com emoções escassas e um duelotruncado.”

Mas o fato é que o São José também jogou sobre o gramado artificial. E se mostrou superior, principalmente no segundo tempo.

Na primeira etapa, o Inter construiu boa jogada aos 30 minutos, quando Paulo Vitor escapou pela esquerda, fintou dois marcadores e cruzou rasteiro. Boschilia, na primeira trave, chutou rasteiro, mas a zaga bloqueou.

Pouco depois, Cadorini avançou pelo mesmo corredor, fintou a marcação e, da quina da área, chutou forte. Fábio espalmou para a área, no pé de Edenilson, que não perdoou.

A partir daí, o Colorado cresceu no jogo e criou chances de ampliar antes do intervalo. Não conseguiu. Primeiro, Samuel cortou bom cruzamento de Boschilia mas quase fez contra. Depois, Johnny tabelou com Cadorini e saiu de frente com Fábio, mas parou em defesa dificílima do goleiro anfitrião. Aos 45, David assustou em cabeceio cortado em cima de linha pela zaga do Zequinha.

O reinício da partida no segundo tempo mostrou duas equipes em ritmos distintos, com superioridade dos donos da casa, que empataram tudo aos seis minutos, em um lance repleto de trapalhadas dos atletas do Inter dentro da área e nas laterais. Depois, o São José virou aos 19 minutos e ampliou aos 22.

Com o seu time em apuros, Medina mudou a disposição tática e armou o time com três zagueiros, a fim de conter as ofensivas adversárias e concentrar maior posse de bola no ataque, postura que resultou em gol de Caio, aos 41 minutos, mas não deu tempo para mudar novamente o placar.

Ficha técnica

– São José: Fábio; Samuel (Alex Murici), Pablo Ricardo (Jadson), Bruno Jesus e Tiago Pedra; Marcelo, Crystopher e Silas (Lissandro); Everton Bala, Cristiano (David Luis) e Mazola (Kevin). Técnico: Paulo Baier.

– Inter: Daniel; Heitor (Maurício), Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Paulo Victor (Liziero); Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso) e Johnny (Caio Vidal); Edenilson, Boschilia (Palacios) e David; Matheus Cadorini. Técnico: Alexander Medina.

– Gols: Edenílson (35 minutos do primeiro tempo), Sillas (6 min da etapa complementar), Kevin (17 minutos), Cristiano (22 minutos) e Caio Vidal (41 minutos).

– Cartões amarelos: Rodrigo Dourado e Paulo Victor (Inter).

– Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima, auxiliado por Mateus Olivério Rocha e Fabricio Lima Baseggio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter