Intercity Aeroporto Porto Alegre reabre com protocolos de segurança e novos quartos

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

(Foto: Divulgação/ Claudio Fonseca).

Após cinco meses de suspensão das atividades e reformas, o Intercity Aeroporto Porto Alegre volta a receber hóspedes com novos quartos, a partir desta semana. Os apartamentos foram remodelados com design inspirado no conceito dinamarquês hygge, que traz sensações como proximidade, aconchego e bem-estar.

Além disso, para uma hospedagem segura, o empreendimento conta com protocolos de segurança baseados nas diretrizes da OMS, revisados pelo infectologista Dr. Claudio Stadnik MD, contratado exclusivamente para orientar todos os procedimentos da Intercity Hotels. Tendo o segmento hospitalar como referência, antes da utilização do hóspede, todos os quartos são esterilizados com um purificador de ar, que utiliza a tecnologia da célula fotohidroionizante (PHI) e produz peróxido de hidrogênio, um oxidante muito eficaz na eliminação de fungos, bactérias, vírus e micróbios.

Ainda, os colaboradores da unidade têm acesso aos EPI’s e são submetidos a aferição de temperatura antes da jornada de trabalho. Estações de álcool gel 70% também foram instaladas em diversos pontos de circulação do hotel, com sinalizações sobre o distanciamento seguro entre as pessoas. Para reduzir os riscos de contaminação, foi aumentado o rigor na higienização dos insumos, bem como do room service. Os buffets de café da manhã, almoço e jantar foram substituídos por porções individuais à la carte ou em lunch box.

