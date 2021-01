Rio Grande do Sul IPE Saúde realiza mais de 14,5 milhões de atendimentos em 2020

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Ao longo de 2020, o IPE Saúde prestou 14.598.991 atendimentos no Rio Grande do Sul. A maior parte – cerca de 11 milhões – correspondeu a serviços complementares (exames diagnósticos e laboratoriais).

As consultas médicas somaram 2.442.691 – entre as quais, 24 mil foram na modalidade de teleconsulta, solução implementada durante a pandemia do coronavírus, com foco em garantir a assistência aos segurados e a prestação de serviços dos profissionais de saúde a distância. De caráter excepcional e temporário, a medida possibilita consulta por meios digitais sem cobrança de coparticipação para o segurado.

Em relação à assistência, os pagamentos realizados pela autarquia superaram o montante de R$ 2,3 bilhões no ano. As internações hospitalares, embora correspondam a menos de 1% dos atendimentos (129.089), representam quase metade do valor (R$ 1,163 milhão).

Cerca de 10% da população do Estado é atendida pela autarquia. O IPE Saúde encerrou 2020 com 1.002.288 segurados ativos. Além disso, há 9.493 prestadores credenciados, entre médicos, laboratórios, clínicas, hospitais, pronto-socorros e outros.

Acessos ao site

O site do IPE Saúde, lançado em janeiro de 2020, completou seu primeiro ano com cerca de 18,5 milhões de acessos no total. A página inicial da instituição foi o principal destino dos usuários, correspondendo a 3 milhões das visitas.

Na sequência, a página de serviços, de login dos segurados, foi a mais procurada, com cerca de 2 milhões de acessos. Atualmente, o site é o principal canal de atendimento aos usuários: todos os serviços da instituição estão disponíveis de forma on-line.

O site também dá suporte à Central de Regulação de Autorizações e ao Acesso Administrativo dos prestadores, entre outras informações e serviços.

