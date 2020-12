Rio Grande do Sul IPE Saúde suspende novos agendamentos para atendimentos presenciais

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

O IPE Saúde é responsável pela assistência médica e hospitalar de mais de 1 milhão de pessoas

Em razão da mudança na classificação de risco da região de Porto Alegre por conta das medidas de combate ao novo coronavírus, o IPE Saúde suspendeu novos agendamentos para atendimentos presenciais na sede do instituto, na avenida Borges de Medeiros, 1.945.

O agendamento havia iniciado em novembro. Para quem tem data agendada, o serviço será prestado normalmente. O retorno dos agendamentos está condicionado à volta da região de Porto Alegre à bandeira laranja no Mapa do Distanciamento Controlado. Atualmente, a Capital está em bandeira vermelha.

Serviços on-line

O atendimento e informações aos segurados e usuários do IPE Saúde estão permanentemente disponíveis de modo on-line, por meio dos canais divulgados no site www.ipesaude.rs.gov.br. No portal, os serviços ofertados podem ser demandados independentemente da região ou cidade em que os segurados/usuários estiverem.

As plataformas digitais podem ser acessadas para o envio de solicitações, inclusive, em finais de semana e feriados. O IPE Saúde, que atende os servidores estaduais, é responsável pela assistência médica e hospitalar de mais de 1 milhão de pessoas.

