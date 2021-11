Tecnologia iPhone 13: pressionada, Apple cede e remove dificuldade para troca de tela

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Face ID para de funcionar ao trocar tela do iPhone 13. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple vai facilitar a troca de tela do iPhone 13. A promessa veio a público após a descoberta de que a substituição do componente em assistências independentes impede o uso do Face ID, mesmo que a peça seja original. As informações foram reveladas pela fabricante ao The Verge e ao Engadget.

O novo posicionamento é uma reação à polêmica iniciada logo após o lançamento do celular. No fim de setembro, descobriu-se que o Face ID para de funcionar ao trocar a tela do smartphone em uma assistência independente. Para complicar ainda mais a situação, o problema acontece mesmo ao instalar um componente original no telefone.

Os demais detalhes sobre o caso vieram a público no dia 4. Segundo o iFixit, a limitação é causada devido a um pequeno chip que fica atrás do display. Este componente é responsável por autenticar o painel com o número de série do iPhone. Assim, ao identificar um código diferente do esperado, a tela não era reconhecida como genuína.

Agora, a Apple cedeu às pressões e pretende dar um fim à polêmica. Aos sites especializados, a fabricante afirmou que vai liberar uma atualização de software para solucionar o problema. Assim, as assistências não vão precisar fazer o “transplante” do microcontrolador ao trocar a tela, o que facilitaria significativamente a reposição.

Ainda não se sabe quando a atualização que remove a dificuldade para fazer a troca de tela será liberada aos usuários.

Troca de tela do iPhone 13 requer “transplante” de chip

As demais informações sobre o caso foram reveladas pelo iFixit na semana passada. Em um artigo, o site explica que é possível fazer a troca da tela sem impedir o uso do sistema de biometria do iPhone em assistências independentes. O processo, porém, é bem complexo e mais custoso em relação às assistências autorizadas pela Apple.

O procedimento é realizado por meio de um “transplante” de chip. Ou seja, para fazer a reposição sem afetar o Face ID, é preciso retirar a peça da tela antiga para implementá-lo no painel novo. O problema é que o método requer o uso de ferramentas especiais e a participação de pessoas especializadas, o que deixa o serviço mais caro.

Do outro lado, os estabelecimentos autorizados pela Apple não precisam encarar todo esse trabalho. Os parceiros da fabricante têm acesso ao software Apple Services Toolkit 2. Assim, essas assistências conseguem autenticar a nova tela pelo app e fazer a substituição do display sem precisar de “transplantes” ou sem desativar o Face ID.

“É importante notar como isso é completamente sem precedentes. A substituição da tela é incrivelmente comum”, pontuou o artigo do iFixit. “Dezenas de milhares de oficinas de reparo em todo o mundo apoiam suas comunidades substituindo as telas para os clientes a preços competitivos. E a Apple está, de uma só vez, aparentemente cortando a indústria de joelhos.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia