Tecnologia iPhone 14 pode ter versão apenas com e SIM, sem bandeja para chip físico

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sistemas de chip integrado, no caso do eSIM, podem receber atualizações de segurança em uma escala maior, evitando ataques hackers. Foto: Reprodução Sistemas de chip integrado, no caso do eSIM, podem receber atualizações de segurança em uma escala maior, evitando ataques hackers. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple poderá lançar variantes extras na linha iPhone 14, em que os aparelhos não teriam bandeja para cartão SIM. Desta forma, eles funcionariam apenas por meio de SIM integrado – ou eSIM, de acordo com a nomenclatura mais utilizada.

O eSIM já está disponível nos iPhones atuais, mas a opção de cartão físico também está presente para identificar um aparelho em relação a sua operadora de telefonia. Portanto, é possível utilizar um chip tradicional com eSIM ao mesmo tempo, ou mesmo dois eSIM caso o usuário não queira usar o SIM físico.

A disponibilização de iPhones sem bandeja para cartão pode ser interpretada como um passo adiante, na direção de um celular totalmente sem entradas físicas. Rumores prévios já apontaram que a marca pode retirar a entrada Lightning nos próximos anos, e o carregamento da bateria dependeria apenas de tecnologias sem fio como o MagSafe.

É provável que esta nova versão sem bandeja seja voltada também para as próprias operadoras telefônicas, que poderiam escolher quais modelos disponibilizar em seus estoques. Portanto, é possível que as empresas ofereçam os modelos exclusivamente com eSIM junto a planos que dependam apenas do próprio chip virtual, e assim migrar alguns clientes para a nova tecnologia.

De qualquer forma, é provável que a opção de escolha do usuário seja respeitada, em que algumas unidades ainda venham com a bandeja SIM tradicional.

O SIM integrado não é exatamente uma novidade, pois já está disponível no mercado há alguns anos. Porém, a medida da Apple poderá “forçar” outras marcas a fazerem o mesmo, já que a companhia de Cupertino costuma ditar várias tendências em desenvolvimento de celulares.

Algo semelhante já foi visto quando a porta de 3,5 mm foi retirada no iPhone 7, em 2016. A mudança recebeu muitas críticas na época, mas foi responsável por um aumento na popularização e desenvolvimento dos fones Bluetooth – atualmente, são raros os modelos topos de linha vendidos com esta entrada.

Neste caso, a evolução tende a ser menos polêmica. O uso do eSIM costuma representar uma maior comodidade para as montadoras, pois libera mais espaço na estrutura interna dos smartphones para encaixe de outros componentes diversos.

Para os consumidores, a principal vantagem é o suporte para múltiplas redes em um mesmo eSIM – o que possibilita o uso de dois ou mais números em um mesmo aparelho, de forma mais fácil e direta. Além disso, sistemas de chip integrado podem receber atualizações de segurança em uma escala maior, evitando ataques ou outros problemas do tipo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia