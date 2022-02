Tecnologia iPhone 14 Pro pode adotar memória de 8 GB para enfrentar Galaxy S22

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Recurso sem precedentes no universo da Apple deve ser lançado neste ano. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O iPhone 14 Pro poderá adotar memória RAM de 8 GB, algo sem precedentes nos produtos da Apple. Seria a mesma quantidade presente no Galaxy S22, anunciado recentemente pela rival Samsung. A possível novidade na ficha técnica deverá representar um salto significativo na experiência com multitarefas e execução de aplicativos e jogos pesados.

A Apple não tem o costume de divulgar a memória RAM ou a capacidade da bateria dos celulares. No entanto, testes independentes ajudam a saber, por exemplo, que o atual iPhone 13 Pro tem RAM de 6 GB.

Atualmente o máximo de memória RAM em celulares da Apple está disponível nos iPhones 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Os modelos contam com 6 GB de memória RAM.

Vale lembrar que a linha Galaxy S da Samsung conta com 8 GB de memória RAM desde o Galaxy S10, lançado no ano de 2019. Já o Galaxy S22 Ultra é equipado com 12 GB de memória RAM. O incremento por parte da Apple deve acirrar a disputa entre os celulares mais badalados e potentes do mercado.

O iPhone 13 é ligeiramente mais rápido do que o Galaxy S22 em testes de desempenho. A versão Pro Max ficou em primeiro lugar nos experimentos utilizando o software Geekbench 5, um dos principais do mercado para medir a performance de smartphones.

Expectativa para o iPhone 14

Além do aumento de memória RAM, outras especulações foram levantadas sobre o próximo lançamento da companhia. Um deles é o fato de que a Apple pode adotar uma minúscula câmera na tela onde fica atualmente o polêmico notch.

Ao que tudo indica, a Apple pretende turbinar a câmera do iPhone 14 Pro, que deve chegar ao mercado com um sensor de 48 MP – quatro vezes mais do que o visto hoje no iPhone 13 Pro. Há ainda a expectativa de que o futuro smartphone consiga gravar vídeos em resolução 8K, recurso disponível atualmente apenas no Galaxy S22, da Samsung.

A Apple não confirmou nenhuma informação sobre a nova geração de smartphones, que tradicionalmente é anunciada no mês de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia